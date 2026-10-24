Ρούμπιο: Καλεί τους Κουβανούς να «συνεργαστούν διακριτικά» με την CIA για να φέρουν «θετική αλλαγή»

Να συνεργαστούν διακριτικά με τη CIA όσοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή στην Κούβα κάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εντείνοντας την πίεση της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση της Αβάνας. Η τοποθέτηση αυτή συνιστά σαφή προτροπή για ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση αυστηροποιεί τις οικονομικές κυρώσεις και επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προχωρούν σε διαδοχικά μέτρα κατά κρατικών επιχειρήσεων, έχοντας εκδώσει ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

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Διεθνή Νέα

Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Να συνεργαστούν διακριτικά με τη CIA όσοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή στην Κούβα κάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εντείνοντας την πίεση της Ουάσινγκτον προς την Αβάνα.
  • Η τοποθέτηση του Ρούμπιο προκαλεί αντιδράσεις, καθώς υποδηλώνει ενδεχόμενη δράση της CIA στην Κούβα και συνιστά σαφή προτροπή για ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος.
  • Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις οικονομικές κυρώσεις προς τη χώρα, έχοντας παράλληλα εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου, Ραούλ Κάστρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Να «συνεργαστούν διακριτικά» με τη CIA όσοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή στην Κούβα κάλεσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εντείνοντας την πίεση της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση της Αβάνας.

«Σε όσους επιδιώκουν να φέρουν θετική αλλαγή στην Κούβα: η ώρα είναι τώρα ή ποτέ», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Ρούμπιο δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για την πρωτοβουλία.

«Μπροστά στην απογοήτευση των αθετημένων υποσχέσεων, της διαφθοράς και του προνομιακού τρόπου ζωής των ολίγων, αδράξτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ρούμπιο προκαλεί αντιδράσεις, καθώς αφενός υποδηλώνει ενδεχόμενη δράση της CIA στην Κούβα, όπου η υπηρεσία έχει βεβαρημένο ιστορικό, και αφετέρου συνιστά σαφή προτροπή για πολιτική ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος.

Η Κούβα βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις οικονομικές πιέσεις προς την Αβάνα.

Από τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον έχει αυστηροποιήσει τις κυρώσεις, επιβάλλοντας στην πράξη πετρελαϊκό αποκλεισμό, με τους περιορισμούς να έχουν επιδεινώσει την ενεργειακή και οικονομική κρίση, με επανειλημμένες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ ανακοινώνουν διαδοχικά νέα μέτρα κατά κρατικών επιχειρήσεων και στελεχών της κουβανικής ηγεσίας, ενώ έχουν προχωρήσει και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο.

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