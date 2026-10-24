Φιλιάτες: Πυροβόλησε έξω από το σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του – Τι αποφάσισε το δικαστήριο

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα κοντά στην κατοικία της εν διαστάσει συζύγου του, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο πυροβολισμός έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας αρχικά κατηγορίες για παράνομο πυροβολισμό, παράνομη οπλοχρησία, παράνομη οπλοκατοχή και ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αθωώθηκε για τον παράνομο πυροβολισμό και την παράνομη οπλοχρησία, ενώ καταδικάστηκε για την παράνομη κατοχή όπλου και την ενδοοικογενειακή απειλή.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε δύο έτη και έξι μήνες με αναστολή, καθώς και τέσσερις μήνες προς έκτιση, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και όχι τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη ασκηθεί έφεση.