«Φως στο Τούνελ»: Το θρίλερ με τον θάνατο του 67χρονου στις Σέρρες – Οι μαρτυρίες, οι υποψίες και τα κλειδιά που βρέθηκαν στο σπίτι

Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες ανέδειξε η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, με τις μαρτυρίες του γιου του, Αβραάμ, και γειτόνισσας να φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον καναπέ του σπιτιού του, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, έδειξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα.

Η αναστατωμένη κατοικία, τα ίχνη παραβίασης, οι αναφορές για προηγούμενες διαρρήξεις και ένα ακόμη κλειδί που εντοπίστηκε μπροστά στην κάμερα συνθέτουν ένα σκηνικό με αναπάντητα ερωτήματα. Την ίδια ώρα, ο γιος του θύματος μίλησε για την ταραγμένη σχέση τους, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και ζήτησε να εντοπιστεί ο υπαίτιος.

Το σπίτι άνω κάτω και η σοκαριστική ανακάλυψη

Ο Αβραάμ Χατζίδης περιέγραψε στην εκπομπή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντόπισε τον πατέρα του νεκρό, την 1η Αυγούστου. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στην κατοικία, διαπίστωσε ότι το κάγκελο σε ένα παράθυρο είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ στο εσωτερικό επικρατούσε αναστάτωση.

«Μπήκα μέσα, φώναξα δύο-τρεις φορές τον πατέρα μου αλλά δεν απάντησε. Μπήκα στο σαλόνι και τον αντίκρισα νεκρό πάνω στον καναπέ», ανέφερε, εξηγώντας ότι κάλεσε αμέσως την Αστυνομία και το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σπίτι έφερε εμφανή σημάδια έρευνας. «Όταν έφτασα, άνοιξα την πόρτα και αντίκρισα ένα σπίτι άνω κάτω. Χαρτιά και αντικείμενα ήταν πεταμένα στο πάτωμα, ενώ καρέκλες, τραπέζια και πράγματα από όλο το σπίτι ήταν ανακατεμένα σε κάθε δωμάτιο. Ήταν φανερό πως κάποιος είχε ψάξει τα πάντα», δήλωσε.

«Ο πατέρας μου δεν πέθανε από παθολογικά αίτια. Κάποιος του το έκανε αυτό. Γι’ αυτό ζήτησα να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να μάθω από τι έφυγε. Τότε καταλάβαμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, καθώς πέθανε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, ήταν νεκρός περίπου δώδεκα ώρες πριν τον εντοπίσω. Εγώ ήρθα εδώ το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 12:00, επομένως ο θάνατός του επήλθε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Ιουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γιος του θύματος ανέφερε ακόμη ότι περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη περίπου 1.000 ευρώ, τα οποία δεν βρέθηκαν στο σπίτι. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε κανείς για την ανάληψη αυτή, ενώ σημείωσε πως δεν υπήρχαν άλλα αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Όπως αποκάλυψε, μετά τον θάνατο του 67χρονου σημειώθηκε και νέα διάρρηξη στην κατοικία, από την πίσω πόρτα, με τους δράστες να αφαιρούν τηλεόραση, χορτοκοπτικό μηχάνημα και σωλήνες καλοριφέρ.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας και ο καβγάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία υποστήριξε ότι άκουσε έντονη λογομαχία ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο του λίγες ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

«Ήταν Πέμπτη. Έφερε φαγητό και νερό στον πατέρα του και άρχισαν οι φωνές. Ήταν γύρω στις επτά με οκτώμισι το βράδυ. Τσίριζαν μέσα στο σπίτι, ούρλιαζαν. Τώρα, τι έγινε μετά, αν έφυγε ή δεν έφυγε, ένας Θεός ξέρει», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η Αστυνομία, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τον γιο να αποχωρεί από το σπίτι στις 23:00 και να επιστρέφει περίπου μία ώρα αργότερα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είχε προσωπική γνώση για το περιστατικό της παραβίασης του παραθύρου.

Όπως είπε, ο ίδιος ο 67χρονος τής είχε αναφέρει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι άγνωστα, νεαρά άτομα είχαν ξηλώσει το κάγκελο από το παράθυρό του, ρωτώντας την αν είχε αντιληφθεί κάτι. Η γειτόνισσα δήλωσε ότι δεν είχε δει το περιστατικό, καθώς απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι της, και ότι στη συνέχεια κατέθεσε στις Αρχές.

«Με είχε ρωτήσει αν τους είχα δει, αλλά του απάντησα πως λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Όταν μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός, στενοχωρηθήκαμε πολύ, γιατί ήταν άνθρωπος που μας φερόταν καλά. Με κάλεσαν οι Αρχές και έδωσα κατάθεση…», κατέληξε.

Η δύσκολη σχέση πατέρα και γιου και οι υποψίες

Ο Αβραάμ Χατζίδης παραδέχθηκε ότι η σχέση του με τον πατέρα του ήταν προβληματική, περιγράφοντας ένα οικογενειακό περιβάλλον με εντάσεις και επεισόδια. Όπως υποστήριξε, ο πατέρας του αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες και συχνά στρεφόταν εναντίον του.

«Δεν είχαμε καλή σχέση, η αλήθεια είναι. Ο αδερφός μου ο μικρός έχει πεθάνει, ο μεγάλος μου αδερφός είναι στη Γερμανία και ο πατέρας μας “τα έβαζε” μόνο με εμένα όταν τον έπιαναν τα ψυχολογικά του», ανέφερε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεχόταν επιθέσεις από τον πατέρα του. Όπως είπε, ο 67χρονος είχε υποβάλει μηνύσεις σε βάρος του, κατηγορώντας τον ότι τον χτυπούσε, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Κατά τον ισχυρισμό του, η υπόθεση είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο και ο ίδιος είχε αθωωθεί.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, όπως δήλωσε, διατυπώθηκαν υποψίες και σε βάρος του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι συνεργάστηκε με τις Αρχές και αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο να έκανα κάτι τέτοιο εγώ στον πατέρα μου, γιατί, ό,τι και να μου έκανε, του είχα μεγάλη αδυναμία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να εξιχνιαστεί η υπόθεση και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

Για το κρίσιμο βράδυ της Παρασκευής, κατά το οποίο εκτιμάται ότι επήλθε ο θάνατος, επέμεινε ότι δεν επισκέφθηκε το πατρικό του. Όπως ανέφερε, είχε πάει στο σπίτι την προηγούμενη νύχτα, μετά την εργασία του, και επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του πατέρα του.

Το τρίτο κλειδί που εντοπίστηκε μπροστά στην κάμερα

Νέα ερωτήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας της εκπομπής, όταν ο Αβραάμ εντόπισε ένα ακόμη κλειδί κοντά στην είσοδο του σπιτιού, κάτω από τραπέζι.

«Ακόμη ένα κλειδί από το σπίτι, όπως βλέπετε», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο αντικλείδι δεν είχε παρατηρήσει νωρίτερα. Όπως αποκάλυψε, είχε βρεθεί πεταμένο και ένα δεύτερο αντικλείδι.

Ερωτηθείς αν το κλειδί είχε εντοπιστεί από την Αστυνομία, απάντησε ότι, όπως εκτιμά, δεν είχε γίνει αντιληπτό κατά τις προηγούμενες έρευνες. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι, επειδή το έπιασε ο ίδιος, ενδέχεται να υπάρχουν πλέον δικά του αποτυπώματα πάνω του, σημειώνοντας ότι θα ενημερώσει τις Αρχές.

Η ύπαρξη των κλειδιών, σε συνδυασμό με τα ίχνη παραβίασης και τις αναφορές για διαδοχικές διαρρήξεις, προσθέτει νέα δεδομένα προς διερεύνηση. Το ποιος είχε πρόσβαση στην κατοικία, πότε σημειώθηκαν οι επιμέρους παραβιάσεις και αν τα ευρήματα μπορούν να συνδεθούν με τον θάνατο του 67χρονου παραμένουν ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες Αρχές.