Κλέλια Ρένεση για το «Ντέρτι»: «Η νύχτα είναι πολύ σκληρή και πρέπει να έχεις ατσάλινο στομάχι»

Με αφορμή τη δραματική σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, η Κλέλια Ρένεση μιλά για την ηρωίδα που υποδύεται, την Ξένια, μια ασυμβίβαστη λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 1980. Η ηθοποιός αναλύει τα κοινά σημεία και τις ουσιαστικές διαφορές με τον χαρακτήρα της, εστιάζοντας στη διαρκή εσωτερική σύγκρουση και το τίμημα των επιλογών του ρόλου. Παράλληλα, περιγράφει τις σκληρές απαιτήσεις επιβίωσης στον χώρο της νύχτας, τονίζοντας ότι απαιτείται ατσάλινο στομάχι και αντοχή.

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Κλέλια Ρένεση για το «Ντέρτι»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή τη δραματική σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, η Κλέλια Ρένεση μίλησε για τον ρόλο της Ξένιας, περιγράφοντάς την ως μια δυναμική λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 1980.
  • Αναφερόμενη στα κοινά στοιχεία και τις διαφορές με την ηρωίδα, αναγνώρισε ότι μοιράζονται τον δυναμισμό, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι δικές της επιδιώξεις πηγάζουν από την εσωτερική της αναζήτηση.
  • Όσο για τη σκληρότητα του χώρου της νύχτας, η ηθοποιός σημείωσε: «Η νύχτα είναι πολύ σκληρή και, για να επιβιώσεις, πρέπει να έχεις ατσάλινο στομάχι και νεύρα. Πρέπει να μη μασάς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη δραματική σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, μιλώντας για την ηρωίδα που υποδύεται, τα κοινά στοιχεία που τις συνδέουν, αλλά και τις ουσιαστικές διαφορές τους.

Η ηθοποιός περιγράφει την Ξένια ως μια δυναμική λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 1980, με έντονη προσωπικότητα και αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να βρίσκεται στο επίκεντρο. «Η Ξένια είναι ένα λαϊκό κορίτσι, μια αρχόντισσα, η ντίβα της εποχής που δεν μασάει τα λόγια της», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας στη συνέχεια το προφίλ της: «Είναι απότομη, απαιτητική, ασυμβίβαστη, πατά επί πτωμάτων, δεν καταλαβαίνει Χριστό, θέλει να είναι λατρευτή, θέλει να τη θαυμάζουν, να λάμπει, να είναι στα φώτα».

Όπως εξήγησε η Κλέλια Ρένεση, η ηρωίδα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα τόσο τις προσωπικές της πληγές όσο και το κόστος της ζωής που έχει επιλέξει να χτίσει, σε μια διαρκή εσωτερική σύγκρουση που σταδιακά την οδηγεί σε αδιέξοδο. «Το τίμημα το πληρώνει κάθε ημέρα και κάποια στιγμή θα τη δούμε να μην ξέρει σε ποια από τα δύο να σταθεί», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις ομοιότητες που έχει με τον χαρακτήρα της, η ηθοποιός αναγνώρισε ότι μοιράζονται τον δυναμισμό, τον τσαμπουκά και την αποφασιστικότητα να κυνηγούν τα όνειρά τους.

«Οι δικοί μου δρόμοι δεν έχουν να κάνουν με το έξω, με το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Δεν έχουν να κάνουν με το εξωτερικό σύστημα αφήγησης του κόσμου», τόνισε, διευκρινίζοντας πως οι δικές της επιδιώξεις πηγάζουν από την εσωτερική της αναζήτηση. «Τα δικά μου όνειρα και οι δικές μου προσεγγίσεις στη ζωή έχουν να κάνουν με το εσωτερικό κομμάτι μου», πρόσθεσε.

Όσο για την σκληρότητα του χώρου της νύχτας και τις αντοχές που απαιτεί η επιβίωση σε αυτόν, η ηθοποιός σημείωσε: «Η νύχτα είναι πολύ σκληρή και, για να επιβιώσεις, πρέπει να έχεις ατσάλινο στομάχι και νεύρα. Πρέπει να μη μασάς».

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