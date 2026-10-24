Μίλαν: Στο πλευρό του Μενιάν μετά τη ρατσιστική επίθεση στα social media

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Την πλήρη στήριξή της στον Μάικ Μενιάν εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Μίλαν, καταδικάζοντας τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Γάλλος τερματοφύλακας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ.

Ο αρχηγός των «ροσονέρι» αποβλήθηκε στο 27ο λεπτό, έπειτα από χτύπημα στο πρόσωπο του Τάιλερ Άνταμς, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μενιάν έγινε στόχος ρατσιστικών σχολίων, με τη Μίλαν να αντιδρά άμεσα, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού και διάκρισης, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν:

«Μετά τη χθεσινή αναμέτρηση εναντίον της Μπόρνμουθ, ο Μάικ Μενιάν δέχθηκε σοβαρές και απαράδεκτες ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μίλαν καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού και διακρίσεων, οι οποίες είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση ούτε εντός ούτε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο σύλλογος εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξή του προς τον Μάικ και επαναβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του για την προώθηση των αξιών του σεβασμού, της συμπερίληψης και της ισότητας. Αυτές είναι οι αξίες της Μίλαν.

Τέλος, οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι, ως Μιλανίστι αλλά και ως πρωτάθλημα. Ο μόνος τρόπος για να επαναφέρουμε το ιταλικό ποδόσφαιρο εκεί που του αξίζει, είναι να ενωθούμε και να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά πρέπει να κερδίζουμε με τον σωστό τρόπο: με αξιοπρέπεια, αμοιβαίο σεβασμό και ανωτερότητα».