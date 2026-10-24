Σενάρια οικονομικής απομόνωσης στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου εξετάζει εναλλακτικές λύσεις μέσω blockchain

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας μιας εναλλακτικής οικονομίας που θα επιτρέπει στο κράτος του Ισραήλ να παρακάμπτει τους περιορισμούς επιβολής διεθνών κυρώσεων αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω και των αυξανόμενων πιέσεων του βασικότερου συμμάχου του, των ΗΠΑ.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις, ιδίως τραπεζικές», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Channel 10, προσθέτοντας πως έχει ήδη ζητήσει την εκπόνηση σχεδίου για τη δημιουργία ενός οικονομικού συστήματος που θα μπορεί να λειτουργεί παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Ερωτηθείς εάν το σχέδιο θα μπορούσε να βασιστεί στην τεχνολογία blockchain, η οποία επιτρέπει την καταγραφή και μεταφορά πληροφοριών χωρίς την ανάγκη κεντρικού διαμεσολαβητή και αποτελεί τη βάση λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων, απάντησε: «Απολύτως. Έχω ζητήσει να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιες χώρες ενδέχεται να επιβάλουν κυρώσεις. Ωστόσο, η σχετική συζήτηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών αντιδράσεων για την πολιτική του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε περιοριστικά μέτρα που αφορούν προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στις επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων και στην επέκταση των οικισμών.

Ανησυχία για τη στάση των ΗΠΑ

Παρά τη στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι ανησυχεί για τη μελλοντική στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ισραήλ. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης της χώρας από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού και στελέχους της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις του Νετανιάχου συνιστούν παραδοχή του κινδύνου απώλειας της αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης και επιβολής κυρώσεων με σοβαρές επιπτώσεις στην ισραηλινή οικονομία.

Ο Λαπίντ προειδοποίησε για πιθανή εκτόξευση των τιμών και εκτεταμένες οικονομικές ζημιές, σε περίπτωση που το Ισραήλ βρεθεί αντιμέτωπο με ένα ευρύτερο καθεστώς διεθνών περιορισμών.

Το παράδειγμα του Ιράν

Η αναφορά σε εναλλακτικούς οικονομικούς μηχανισμούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της περίπτωσης του Ιράν, το οποίο έχει αναπτύξει πρακτικές αξιοποίησης κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοοικονομικών διαύλων για να περιορίσει τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου έχει απειλήσει με επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις πιθανές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειές τους.