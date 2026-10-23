Αγωνία για τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών στη άτυπη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Γερμανίας, Γαλλίας, της Βρετανίας και Ιταλίας ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου τους, Χακάν Φιντάν.

Οι με αραβικές και ασιατικές χώρες δια των υπουργών Εξωτερικών έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες του Ισραήλ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δε δυτικές χώρες δια των υπουργών Εξωτερικών εξέφρασαν την αγωνία τους για την συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν που δήλωσαν ότι «η ισραηλινή κατοχή είναι η κύρια πηγή αστάθειας στην περιοχή και πέραν αυτής», ζητώντας να εφαρμοστεί κατεπειγόντως η λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν. Οι συγκεκριμένοι υπουργοί Εξωτερικών υποστήριξαν ότι η πολιτική του Ισραήλ ενέτεινε «την παγκόσμια αντίληψη περί αδικίας» και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στα όρια πριν από τον πόλεμο του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.

Από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του, μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι έτοιμες να διαπραγματευθούν με το Ιράν, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Υεμένη, ο Γερμανός υπουργός ζήτησε να υποστηριχθούν η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στην προσπάθειά τους να αμυνθούν αλλά και να ανοίξει ο δρόμος ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είπε ότι «μια νέα επίθεση στο Ιράνθα ενέτεινε τις πιέσεις και θα επέκτεινε τη σύγκρουση», υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου».

Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «καμία από τις χώρες αυτές δεν εγκρίνει μια νέα στρατιωτική επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν».