Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των εργασιών – Απέπλευσε από τη Νάπολη το γαλλικό πλοίο που θα κάνει τις έρευνες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό σκάφος «Αμπέιγ Μαρανγκό» (Abeille Marengo) απέπλευσε από το λιμάνι της Νάπολης με προορισμό το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσει την Τρίτη 27/10.

Η ανάδοχος εταιρεία του πλοίου, Nexans, έχει ζητήσει άδεια για τη διενέργεια υποθαλάσσιων ερευνών, ωκεανογραφικών και βυθομετρικών, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, για την προώθηση του καλωδίου GSΙ.

Όταν το πλοίο φτάσει στο Ηράκλειο και ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες, θα αναμένει να εκδοθεί η NAVTEX για να ξεκινήσουν οι έρευνες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η NAVTEX θα εκδοθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ξεκίνησε από το Ηράκλειο και το άλλο ερευνητικό πλοίο, το KOBI RUEGG, το οποίο θα ξεκινήσει τις έρευνες περίπου στην ίδια περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για την πόντιση του άλλου καλωδίου τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης της Σαουδικής Αραβίας με την Ελλάδα, για το οποίο έχει εκδώσει NAVTEX ο σταθμός του Ηρακλείου με ισχύ από 23 έως 30 Οκτωβρίου.

Έτσι, με τις δύο αυτές οι κινήσεις, μετά από πολλές περιπέτειες, αντιδράσεις και παρασκήνιο, φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον για την επανέναρξη των ερευνών.