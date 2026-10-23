Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε πολύ γρήγορα τον πόλεμο» – Αγωνία για τα αποθέματα πετρελαίου

Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας ευθέως τις εξελίξεις με το πετρέλαιο και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν τα κοιτάσματα της χώρας. Την ίδια στιγμή, η εκτίναξη της τιμής του Brent και η έκτακτη διάθεση ποσοτήτων από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ εντείνουν τη διεθνή ανησυχία, ενώ ο ίδιος απορρίπτει ως ψευδείς τους ισχυρισμούς νέου βιβλίου σχετικά με τον Τζάρετ Κούσνερ.

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Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλά σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ της επανεκλογής του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, στο Παρκ Σίτι του Κάνσας, στις 19 Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Jonathan Ernst/Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλά σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ της επανεκλογής του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, στο Παρκ Σίτι του Κάνσας, στις 19 Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Jonathan Ernst/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας: «Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε πολύ γρήγορα». Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν όλο το πετρέλαιο του Ιράν».
  • Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ενέκρινε εκτάκτως τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου της χώρας, ενώ ο δείκτης Brent σκαρφάλωσε στα 117 ευρώ ανά βαρέλι.
  • Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τις αναφορές νέου βιβλίου σύμφωνα με τις οποίες ο γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ «είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν από ηγέτες της Μέσης Ανατολής».

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Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνδέει, πάντως, ευθέως τον πόλεμο με το πετρέλαιο και στέλνει νέο απειλητικό μήνυμα.

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«Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε πολύ γρήγορα», είπε νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να το τελειώσουμε ή να το αφήσουμε να εκτονωθεί», πρόσθεσε.  Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν όλο το πετρέλαιο του Ιράν».

Η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου είναι κάτι που έχει θορυβήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενδεικτικό είναι ότι το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε εκτάκτως τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διακοπή εφοδιασμού που πλήττει το διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα.

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Με τον δείκτη Brent να έχει σκαρφαλώσει σήμερα στα 117 ευρώ ανά βαρέλι αργού πετρελαίου, έντονη παραμένει η ανησυχία στις διεθνείς αγορές, αλλά και στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις εν όψει μάλιστα και της Συνόδου των G20. Παρέμβαση έκανε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό υπογραμμίζοντας πως «μία περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα είχε νικητές και πιθανότατα θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες για τις τιμές υδρογονανθράκων». Η δήλωσή του έγινε στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, Γερμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ, φωτιές ανάβει ένα νέο βιβλίο που αναφέρει ότι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ «είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν από ηγέτες της Μέσης Ανατολής». Ερωτηθείς σχετικά σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς ειδήσεις», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς, ενώ και ο ίδιος ο Τζάρετ Κούσνερ διαψεύδει δημοσίως τα γεγονότα.

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