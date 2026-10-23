Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε πολύ γρήγορα τον πόλεμο» – Αγωνία για τα αποθέματα πετρελαίου

Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνδέει, πάντως, ευθέως τον πόλεμο με το πετρέλαιο και στέλνει νέο απειλητικό μήνυμα.

«Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε πολύ γρήγορα», είπε νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να το τελειώσουμε ή να το αφήσουμε να εκτονωθεί», πρόσθεσε. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν όλο το πετρέλαιο του Ιράν».

Η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου είναι κάτι που έχει θορυβήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενδεικτικό είναι ότι το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε εκτάκτως τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διακοπή εφοδιασμού που πλήττει το διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα.

Με τον δείκτη Brent να έχει σκαρφαλώσει σήμερα στα 117 ευρώ ανά βαρέλι αργού πετρελαίου, έντονη παραμένει η ανησυχία στις διεθνείς αγορές, αλλά και στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις εν όψει μάλιστα και της Συνόδου των G20. Παρέμβαση έκανε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό υπογραμμίζοντας πως «μία περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα είχε νικητές και πιθανότατα θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες για τις τιμές υδρογονανθράκων». Η δήλωσή του έγινε στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, Γερμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ, φωτιές ανάβει ένα νέο βιβλίο που αναφέρει ότι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ «είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν από ηγέτες της Μέσης Ανατολής». Ερωτηθείς σχετικά σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς ειδήσεις», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς, ενώ και ο ίδιος ο Τζάρετ Κούσνερ διαψεύδει δημοσίως τα γεγονότα.