Τραμπ: Ο Μασκ αποκατέστησε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink – Δεν αποκάλυψε αν του τηλεφώνησε

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (22/10) ότι ο Έλον Μασκ αποκατέστησε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει εάν επικοινώνησε προσωπικά με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για να ζητήσει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην υπηρεσία.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ τηλεφώνησε στον επικεφαλής της SpaceX και του ζήτησε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Starlink από την Ουκρανία, καθώς η μείωση της ταχύτητας του δικτύου είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου.

«Το βασικό είναι ότι το επανέφερε»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν είχε πράγματι συνομιλήσει με τον Μασκ, ο Τραμπ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω. Είτε εγώ τηλεφώνησα είτε κάποιος άλλος, δεν έχει καμία διαφορά, υποθέτω. Το βασικό είναι ότι το επανέφερε», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει στον Μασκ τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ταχύτητες του Starlink παρέμεναν περιορισμένες, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε αυτή η απόφαση στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μερική αποκατάσταση της λειτουργίας του Starlink

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το δορυφορικό δίκτυο άρχισε να λειτουργεί πιο ομαλά την Πέμπτη, λίγο μετά τη φερόμενη συνομιλία Τραμπ και Μασκ.

Ωστόσο, ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι η λειτουργία του συστήματος δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως, αν και οι ταχύτητες σύνδεσης είχαν αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα όρια.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι ταχύτητες του Starlink δεν είχαν ακόμη επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα πραγματοποιούσε συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τις επόμενες ημέρες.

Ο κρίσιμος ρόλος του Starlink στον πόλεμο

Το Starlink αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για τον συντονισμό μονάδων στο πεδίο της μάχης όσο και για επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στη δορυφορική υπηρεσία επηρέασαν τις επιχειρήσεις ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών στόχων, αλλά και τη λειτουργία μη επανδρωμένων συστημάτων αεράμυνας.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι συμμετείχε στην απόφαση για τη μείωση των ταχυτήτων. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink ανήκουν στη SpaceX και τον Έλον Μασκ και όχι στον Λευκό Οίκο.

Σε νέα κρίση οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι σχέσεις του Ζελένσκι με την αμερικανική κυβέρνηση έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ και την άρση νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, ενώ έχει καλέσει τους Ουκρανούς να αντικαταστήσουν τον Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ενώ η Ουκρανία έστειλε εκατοντάδες drones προς τη Μόσχα την Πέμπτη, παρά τις συνεχιζόμενες αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.