Ιταλία: Σεισμικός συναγερμός στη Σικελία – Δονήσεις έως 5,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι και εκκενώσεις σχολείων

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Σεισμικός συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (23/10) στη νότια Ιταλία, έπειτα από αλλεπάλληλες ισχυρές δονήσεις στο Τυρρηνικό Πέλαγος, ανοιχτά της Σικελίας. Η ισχυρότερη έφτασε τα 5,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση των Αρχών. Σχολεία και δημόσια κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές.

Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε στις 12:19 το μεσημέρι, τοπική ώρα, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά των Αιολίδων Νήσων, κοντά στο νησί Αλικούντι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EMSC, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ και εστιακό βάθος μόλις 4 χιλιομέτρων, με επίκεντρο στις συντεταγμένες 38,759° βόρειο πλάτος και 14,166° ανατολικό μήκος.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) κατέγραψε επίσης μέγεθος 5,7, αλλά υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Αντίθετα, το ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) ανακοίνωσε αρχικά μέγεθος 5,0 Ρίχτερ.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Σικελίας, από το Παλέρμο έως τη Μεσίνα, καθώς και στις Αιολίδες Νήσους. Αναφορές για αισθητή σεισμική δραστηριότητα υπήρξαν επίσης από περιοχές της Καλαβρίας, μεταξύ των οποίων το Καταντζάρο και το Ρέτζιο Καλάμπρια.

Μπαράζ σεισμών μέσα σε λίγες ώρες

Η ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης σεισμικής ακολουθίας που καταγράφεται στο νότιο Τυρρηνικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με το INGV, στις 11:04 το πρωί σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων.

Στις 11:51 ακολούθησε ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,3 Ρίχτερ κατά το ιταλικό ινστιτούτο, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο την κατέγραψε στα 4,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 11:56, σημειώθηκε νέα δόνηση 3,6 Ρίχτερ.

Η σεισμική δραστηριότητα κορυφώθηκε στις 12:19, με τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν νέες δονήσεις μικρότερου μεγέθους.

Σύμφωνα με το Adnkronos, στις 12:41 καταγράφηκε σεισμός 3,2 Ρίχτερ και στις 13:08 νέα δόνηση 2,9 Ρίχτερ.

Τα στοιχεία του EMSC επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με διαδοχικές καταγραφές κατά τη διάρκεια του μεσημεριού.

⚠️ UPDATE: An M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at PM local time. Centered 61 km WNW of Leni at a depth of 10 km, it reportedly caused widespread rolling shaking along coastal areas. Terremoto – Sismo – Temblor – Italy – Sicily – Leni – Palermo – Messina – Trapani — GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026

Πορτοκαλί προειδοποίηση για τσουνάμι – Σε επιφυλακή οι παράκτιες περιοχές

Η ισχυρή σεισμική ακολουθία οδήγησε στην έκδοση προειδοποίησης για πιθανό τσουνάμι, με τις ιταλικές Αρχές να θέτουν σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μπαγκερία, κοντά στο Παλέρμο, το ιταλικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι (SiAM) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, επιπέδου Advisory, για παράκτιες περιοχές.

Η προειδοποίηση αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης επικίνδυνων μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας και ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη καταγραφεί τσουνάμι.

Οι τοπικές Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες, τις προβλήτες, τα λιμάνια και τις χαμηλές παράκτιες περιοχές, μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, η δημοτική διοίκηση της Μπαγκερία ενεργοποίησε μηχανισμό αυξημένης ετοιμότητας, σε συνεργασία με την περιφερειακή Πολιτική Προστασία και την αρμόδια νομαρχιακή διοίκηση.

Συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και τεχνικών υπηρεσιών κινητοποιήθηκαν για την επιθεώρηση κτιρίων, κρίσιμων υποδομών και παράκτιων περιοχών.

We just had an earthquake in Sicily #earthquake in Sicily.

#Big jolt

#terremoto

#Bagheria https://t.co/PXP2uruZ52 — Joseph Frascati (@joey_frascati) October 23, 2026

Εκκενώθηκαν σχολεία και δημόσια κτίρια στο Παλέρμο

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους του Παλέρμο, όπου αρκετές σχολικές μονάδες προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις.

Σύμφωνα με τη Rai News, μεταξύ των σχολείων που εκκενώθηκαν περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά συγκροτήματα Setti Carraro, Giovanni XXIII-Piazzi και το γυμνάσιο Marconi.

Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό οδηγήθηκαν σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Όπως μετέδωσε το Adnkronos, εκκενώθηκαν προληπτικά και ορισμένα δημοτικά κτίρια, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ελέγχους για τυχόν ζημιές.

Ανάλογα μέτρα εφαρμόστηκαν και στην Μπαγκερία, όπου τα σχολεία ενεργοποίησαν τα σχέδια εκκένωσης και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις σε δημόσιες εγκαταστάσεις.

#Bagheria…..

Scuole evacuati https://t.co/n2Uk77OiBe — Joseph Frascati (@joey_frascati) October 23, 2026

Χωρίς αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές

Παρά την ένταση των δονήσεων και την κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες δεν είχαν αναφερθεί τραυματίες ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Παλέρμο, Πιέρο Αλόντζι, δήλωσε στο Adnkronos ότι οι υπηρεσίες δεν είχαν λάβει αναφορές για ζημιές, παρά μόνο τηλεφωνήματα πολιτών που ζητούσαν πληροφορίες.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Μπαγκερία ανακοίνωσε ότι δεν είχαν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και των σεισμολογικών φορέων.