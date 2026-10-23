Αλβανία: Ξανά στους δρόμους γιατροί και μαθητές στα Τίρανα – «Το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια» πίσω από τις πορείες, καταγγέλλει ο Ράμα

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Μεγάλη πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με εκατοντάδες γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής με ιατρικές ποδιές και μάσκες, καθώς και μαθητές, να κατευθύνονται από το Πολυτεχνείο προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Αλβανίας.

Οι διαδηλωτές στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα διαλόγου.

Κατηγορίες Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται πως οι διαμαρτυρίες στα Τίρανα χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια.



Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει τους φοιτητές από τους διαδηλωτές που δημιούργησαν βίαια επεισόδια, υποστήριξε ότι τα άτομα, που χρησιμοποίησαν βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έχουν ποινικό παρελθόν και αναφέρθηκε σε 45 περιπτώσεις συλληφθέντων.

Μπλόκο της Βουλής σε 6 βουλευτές της αντιπολίτευσης

Πριν λίγο, η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να αποκλείσει 6 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για 60 ημέρες, έπειτα από αίτημα που υπέβαλαν χθες, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Αναφορικά με τους άλλους 14 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, που μπλοκάρουν την αίθουσα συνεδριάσεων, η Γραμματεία απέρριψε το αίτημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή τους για 10 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ