Αλβανία: Ξανά στους δρόμους γιατροί και μαθητές στα Τίρανα – «Το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια» πίσω από τις πορείες, καταγγέλλει ο Ράμα

Μεγάλη πορεία γιατρών, νοσηλευτών, φοιτητών Ιατρικής και μαθητών πραγματοποιείται στα Τίρανα με κατεύθυνση το Πρωθυπουργικό Γραφείο, με τους διαδηλωτές να ξεκαθαρίζουν πως δεν τίθεται θέμα διαλόγου. Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια, διαχωρίζοντας τους φοιτητές από άτομα με ποινικό παρελθόν που προκάλεσαν βίαια επεισόδια. Παράλληλα, η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε τον αποκλεισμό έξι βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος για 60 ημέρες έπειτα από επεισόδια στην αίθουσα συνεδριάσεων.

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Διεθνή Νέα

Αλβανία διαδηλώσεις Ράμα
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη, με εκατοντάδες γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής και μαθητές να κατευθύνονται προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Αλβανίας.
  • Ο Έντι Ράμα ισχυρίζεται πως οι διαμαρτυρίες στα Τίρανα χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια, υποστηρίζοντας ότι όσοι άσκησαν βία έχουν ποινικό παρελθόν.
  • Η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να αποκλείσει 6 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για 60 ημέρες, μετά από επεισόδια στην αίθουσα συνεδριάσεων.

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Μεγάλη πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με εκατοντάδες γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής με ιατρικές ποδιές και μάσκες, καθώς και μαθητές, να κατευθύνονται από το Πολυτεχνείο προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Αλβανίας.

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Οι διαδηλωτές στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα διαλόγου.

Κατηγορίες Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται πως οι διαμαρτυρίες στα Τίρανα χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια.

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Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει τους φοιτητές από τους διαδηλωτές που δημιούργησαν βίαια επεισόδια, υποστήριξε ότι τα άτομα, που χρησιμοποίησαν βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έχουν ποινικό παρελθόν και αναφέρθηκε σε 45 περιπτώσεις συλληφθέντων.

Μπλόκο της Βουλής σε 6 βουλευτές της αντιπολίτευσης

Πριν λίγο, η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να αποκλείσει 6 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για 60 ημέρες, έπειτα από αίτημα που υπέβαλαν χθες, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Αναφορικά με τους άλλους 14 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, που μπλοκάρουν την αίθουσα συνεδριάσεων, η Γραμματεία απέρριψε το αίτημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή τους για 10 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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