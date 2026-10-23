Γιώργος Νταλάρας και Δημήτρης Πλατανιάς σε μια ξεχωριστή συναυλία για τα 30 χρόνια του Μαζί για το Παιδί

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς συναντιούνται επί σκηνής για μια ξεχωριστή συναυλία για το Μαζί για το Παιδί, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 30 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς του Μαζί για το Παιδί στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση. Τους δύο ερμηνευτές συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστ.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Μαζί για το Παιδί, που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Πληροφορίες Συναυλίας

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, 20:30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Νταλάρας

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Γιώργος Παπαχριστούδης

Προπώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

Χορηγοί & Υποστηρικτές

Με την ευγενική υποστήριξη: Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, LIDL Hellas

Μεγάλοι Χορηγοί: Eurolife FFH, HELLENIQ ENERGY, Navios Partners, Varvara Roza

Χορηγοί: Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim

Υποστηρικτές: Rivulis

Χορηγός Επικοινωνίας: ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί: