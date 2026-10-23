«Καζάνι που βράζει» η Αλβανία: Θεατρικά σόου Ράμα για διάλογο και απειλές για συλλήψεις – Νέα διαδήλωση το Σάββατο

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Ενώ το πολιτικό θερμόμετρο στην Αλβανία παραμένει στα ύψη και τα μέτωπα της κρίσης παραμένουν ανοιχτά, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απευθύνει εκ νέου κάλεσμα προς τους διαδηλωτές, ζητώντας για τέταρτη φορά μέσα στη μέρα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Πάνω στα πέτρινα παγκάκια μπροστά από το γραφείο του τοποθέτησε κόκκινα μαξιλάρια με προσκλήσεις για διάλογο.

Από τις κόκκινες βελούδινες καρέκλες, που είχε βγάλει τις προηγούμενες ημέρες, στις μαύρες και στα πέτρινα παγκάκια, ο Ράμα επιχειρεί θεατρικά και επικοινωνιακά τον διάλογο, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση μέχρι στιγμής.



Στο σημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δηλώνει την ετοιμότητά του για διάλογο και τονίζει ότι το παρελθόν δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει.

Για ακόμη μια φορά προειδοποίησε πως όσοι πήραν όμηρο την πρωτεύουσα, τα Τίρανα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.

Αίτημα για αποβολή 20 βουλευτών της αντιπολίτευσης

Ιδιαίτερα καθοριστική για τις εξελίξεις αναμένεται να είναι η απόφαση της Γραμματείας Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει σήμερα στις 10:00, τοπική ώρα, το αίτημα ομάδας βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή 20 συναδέλφων τους του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης έπειτα από συγκρούσεις στην χθεσινή ολομέλεια.

Έπειτα από αυτό το αίτημα των Σοσιαλιστών, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, ο Γκάζμεντ Μπάρντι, αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης.

Κύμα παραιτήσεων ζητεί ο Ράμα στη δημόσια διοίκηση

Ύστερα από τις πολύμηνες διαμαρτυρίες των «Φλαμίνγκο» και τις διαδηλώσεις των φοιτητών, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα , σε μία κίνηση για την αξιοκρατία και την πάταξη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, ζήτησε από τους υπουργούς να ξεκινήσουν διαδικασία για την απομάκρυνση διευθυντών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που υπάγονται στα υπουργεία τους, ζητώντας την παραίτηση τους.

Εξαιρούνται τα υπουργεία, Υγείας, Παιδείας και Δημόσιας Τάξης.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης επικοινώνησε για το θέμα με υπουργούς του χθες, Πέμπτη, ενώ βρισκόταν στην Μπούντα του Μαυροβουνίου για την Διάσκεψη του Βερολίνου και μετά την συνάντηση του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.

Νέο ραντεβού στους δρόμους

Φοιτητές και αντιπολίτευση καλούν τους Αλβανούς πολίτες αύριο, Σάββατο, σε μεγάλη διαδήλωση στα Τίρανα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ