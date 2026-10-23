Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: Ο υπουργός «και Α και ΟΥ» έβγαλε τα γυαλιά της Meta και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκερμπεργκ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός εμφανίστηκε ως πολέμιος του Ζούκερμπεργκ κάνοντας προπαγάνδα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία βασισμένη στο ευρωπαϊκό και γαλλικό μοντέλο για τη ρύθμιση της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας την κυβέρνηση για την επιλογή του μοντέλου της Τουρκίας.

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Ο Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις δηλώσεις του στο Action24 για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία προτείνοντας απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως την ηλικία των 13 ετών και στη συνέχεια περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση από 13 έως 14 ετών.
  • Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει το μοντέλο της Τουρκίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ προέκρινε το μοντέλο που κατέθεσε η γαλλική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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«Ο υπουργός «και Α και ΟΥ»  εμφανίστηκε σήμερα ως μαχητής κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού και έκανε αυτό που ξέρει άριστα -την προπαγάνδα του ψεύδους. Έβγαλε τα γυαλιά της Meta και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκερμπεργκ» τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

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«Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων ως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Πρότεινε απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και στη συνέχεια περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών, ώστε οι μεγαλύτεροι έφηβοι να ενταχθούνμε ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών μετά την για μια ακόμη φορά απόρριψη της κυβέρνησης να συζητήσει δημιουργικά και να νομοθετήσει» υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε λέγοντας:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να νομοθετήσει το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Τουρκία.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το μοντέλο που  η γαλλική κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού προηγουμένως κατέπεσε ως αντισυνταγματική η οριζόντια απαγόρευση.

Όσα άλλα είπε  ο κ. Γεωργιάδης, τα αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Διατυπώνονται από τον υπουργό που πωλούσε νανογιλέκα, αλλά σήμερα θα βάλει… τάξη στους κομπογιαννίτες».

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