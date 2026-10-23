Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: Ο υπουργός «και Α και ΟΥ» έβγαλε τα γυαλιά της Meta και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκερμπεργκ

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«Ο υπουργός «και Α και ΟΥ» εμφανίστηκε σήμερα ως μαχητής κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού και έκανε αυτό που ξέρει άριστα -την προπαγάνδα του ψεύδους. Έβγαλε τα γυαλιά της Meta και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκερμπεργκ» τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

«Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων ως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Πρότεινε απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και στη συνέχεια περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών, ώστε οι μεγαλύτεροι έφηβοι να ενταχθούνμε ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών μετά την για μια ακόμη φορά απόρριψη της κυβέρνησης να συζητήσει δημιουργικά και να νομοθετήσει» υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε λέγοντας:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να νομοθετήσει το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Τουρκία.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το μοντέλο που η γαλλική κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού προηγουμένως κατέπεσε ως αντισυνταγματική η οριζόντια απαγόρευση.

Όσα άλλα είπε ο κ. Γεωργιάδης, τα αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Διατυπώνονται από τον υπουργό που πωλούσε νανογιλέκα, αλλά σήμερα θα βάλει… τάξη στους κομπογιαννίτες».