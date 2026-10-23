Λάρισα: Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2026 στο κέντρο της Λάρισας, όταν άγνωστος πραγματοποίησε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, στο Δικαστικό Μέγαρο. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του κτιρίου απομακρύνοντας δικαστές, υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες, ενώ ειδικό κλιμάκιο με εκπαιδευμένο σκύλο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους. Για τη διευκόλυνση των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία γύρω από την περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά.

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Λάρισα/δικαστικό Μέγαρο/τηλεφώνημα για βόμβα
Πηγή: Larissanet
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο κέντρο της Λάρισας, όταν άγνωστος πραγματοποίησε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Οι αστυνομικές Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και προχώρησαν στην άμεση και οργανωμένη εκκένωση του κτιρίου, απομακρύνοντας δικαστές, υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες.
  • Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικό κλιμάκιο με εκπαιδευμένο σκύλο για εξονυχιστικούς ελέγχους, ενώ η κυκλοφορία γύρω από την περιοχή έχει αποκοπεί προσωρινά.

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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2026) το πρωί στο κέντρο της Λάρισας, όταν άγνωστος, πραγματοποίησε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Οι αστυνομικές Αρχές, τέθηκαν σε συναγερμό και προχώρησαν στην άμεση και οργανωμένη εκκένωση του κτιρίου, για λόγους ασφαλείας. Δικαστές, υπάλληλοι, δικηγόροι αλλά και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο, απομακρύνθηκαν γρήγορα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ειδικό κλιμάκιο με εκπαιδευμένο σκύλο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους, σε όλους τους ορόφους και τους εσωτερικούς χώρους του Μεγάρου.

Η κυκλοφορία γύρω από την περιοχή, έχει αποκοπεί προσωρινά, για τη διευκόλυνση του έργου των Αρχών.

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