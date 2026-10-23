Λάρισα: Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2026) το πρωί στο κέντρο της Λάρισας, όταν άγνωστος, πραγματοποίησε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Οι αστυνομικές Αρχές, τέθηκαν σε συναγερμό και προχώρησαν στην άμεση και οργανωμένη εκκένωση του κτιρίου, για λόγους ασφαλείας. Δικαστές, υπάλληλοι, δικηγόροι αλλά και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο, απομακρύνθηκαν γρήγορα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ειδικό κλιμάκιο με εκπαιδευμένο σκύλο πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους, σε όλους τους ορόφους και τους εσωτερικούς χώρους του Μεγάρου.

Η κυκλοφορία γύρω από την περιοχή, έχει αποκοπεί προσωρινά, για τη διευκόλυνση του έργου των Αρχών.