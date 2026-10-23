LIVE η κίνηση: Δυσκολίες στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρασκευή σήμερα και η κίνηση καλά κρατεί στους δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Λεωφόρο Σχιστού, Λεωφόρο Ποσειδώνος (στο ρεύμα προς Πειραιά) και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία.