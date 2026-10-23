Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών στο Flyover

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Nέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με τους οδηγούς που κινούνται προς τα δυτικά να χρειάζεται να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή.

Σύμφωνα με την Τροχαία Θεσσαλονίκης, από τις 23:30 της Παρασκευής έως τις 05:30 το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2026, θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), αποκλειστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, τα οχήματα που κατευθύνονται προς τη δυτική πλευρά της πόλης θα εξέρχονται υποχρεωτικά από τον ανισόπεδο κόμβο Κ6 (Μετεώρων).

Σύμφωνα με το το Thesstoday, από εκεί, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια μέσω του αστικού οδικού δικτύου. Αντίθετα, για τους οδηγούς που κινούνται στην Περιφερειακή Οδό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, καθώς η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα θα πραγματοποιείται κανονικά.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων και να αποφευχθούν κυκλοφοριακές συμφορήσεις.