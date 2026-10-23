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Κρήτη: Διάσωση 152 μεταναστών σε τρία περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων

Συνολικά 152 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα, σε τρία διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή, νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις περισυλλογής και μεταφοράς στο λιμάνι, πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συμμετοχή σκαφών του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 152 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, στη θαλάσσια περιοχή, νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.
  • Οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
  • Οι επιβαίνοντες και των τριών λέμβων περισυνελέγησαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 152 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, στη θαλάσσια περιοχή, νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 64 μετανάστες εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Στο δεύτερο περιστατικό, λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Τέλος, στο τρίτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 38 μετανάστες εντοπίστηκε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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