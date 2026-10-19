Κρήτη: Συνολικά 170 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Αγία Φωτιά και τον Μύρτο

Χωρίς τέλος οι αφίξεις μεταναστών στη νότια Κρήτη, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο. Ακόμη 67 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στην παραλία της Αγίας Φωτιάς, ενώ λίγες μόλις ώρες νωρίτερα είχα φτάσει στον Μύρτο 103 άτομα.

Οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζουν τη μεταφορά των 67 αλλοδαπών στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται μέχρι το βράδυ να ξεπεράσουν τους 250.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία δύο ακόμη λέμβων στη νήσο Χρυσή. Σκάφος κατευθύνεται στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των επιβαινόντων.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αποχώρηση και των τελευταίων 214 μεταναστών που φιλοξενούνταν στην πρώην ΑΓΡΕΞ, από τις αφίξεις της προηγούμενης εβδομάδας. Ο χώρος είχε αδειάσει την Κυριακή, ωστόσο μέσα σε λίγες ώρες καλείται και πάλι να υποδεχθεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων.