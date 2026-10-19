ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις 26–27 Νοεμβρίου για τον νέο προϋπολογισμό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για συμφωνία επί του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

Νέος γύρος επαφών Κόστα με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναλαμβάνει νέο κύκλο διμερών επαφών με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τις διαφορές για το ύψος του προϋπολογισμού και τις πηγές χρηματοδότησής του, ενόψει της παρουσίασης αναθεωρημένης διαπραγματευτικής πρότασης τις επόμενες εβδομάδες.