ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις 26–27 Νοεμβρίου για τον νέο προϋπολογισμό

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 θα βρεθεί στο επίκεντρο Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26 και 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με στόχο την προετοιμασία συμφωνίας έως τα τέλη του έτους. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκινά διμερείς επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να γεφυρωθούν οι διαφορές για το ύψος και τις πηγές χρηματοδότησης, ενόψει αναθεωρημένης διαπραγματευτικής πρότασης.

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Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.
  • Στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για συμφωνία επί του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.
  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναλαμβάνει νέο κύκλο διμερών επαφών με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να γεφυρώσει τις διαφορές για το ύψος του προϋπολογισμού και τις πηγές χρηματοδότησής του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για συμφωνία επί του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

Νέος γύρος επαφών Κόστα με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναλαμβάνει νέο κύκλο διμερών επαφών με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τις διαφορές για το ύψος του προϋπολογισμού και τις πηγές χρηματοδότησής του, ενόψει της παρουσίασης αναθεωρημένης διαπραγματευτικής πρότασης τις επόμενες εβδομάδες.

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