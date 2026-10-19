Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Αισθητός σε Ηλεία και Αχαΐα

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Σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοιχτά της Ζακύνθου. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή, 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 19,6 χλμ.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 29 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.