Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πλησίαζαν ανήλικους μέσω Telegram, πληρώνονταν σε κρυπτονομίσματα

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Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, τα μέλη του οποίου προσέγγιζαν ακόμη και ανήλικους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, όπως το Telegram, και πληρώνονταν με κρυπτονομίσματα, εξάρθρωσε το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και άλλα δύο μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έδιναν οδηγίες για την προμήθεια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και για την πληρωμή τους σε κρυπτονομίσματα.

Το κύκλωμα διέθετε οργανωμένη υποδομή: είχε κατανείμει περιοχές δράσης, εξυπηρετούσε άμεσα όσους ζητούσαν παράδοση και χρησιμοποιούσε συνωμοτικές μεθόδους απόκρυψης, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για να αποφεύγει την παρακολούθηση.

Οι συλλήψεις

Η επιχείρηση του ΔΕΟΣ ήταν συντονισμένη και βασίστηκε σε ειδική ανάλυση του προφίλ των εμπλεκομένων. Σε πρώτη φάση συνελήφθη ένας 18χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων, και συγκεκριμένα της ανακριτικής διείσδυσης, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές και συνέλαβαν δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος, δύο Έλληνες, ηλικίας 25 και 30 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση των υπόλοιπων πυρήνων της οργάνωσης.