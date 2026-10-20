Διασώθηκαν 70 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης – Εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Περίπου 70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης, σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σκάφος της οποίας περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
  • Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους, από σκάφος της ίδιας δύναμης.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περίπου 70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της ίδιας δύναμης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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