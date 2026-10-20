Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (20/10) – Ξεχωρίζει η δύσκολη αποστολή της ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι

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Το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30: Τέρενς Ατμάν – Ρίνκι Χιτζικάτα | Magenta Sport 6 (Αλμάτι)

11:30: Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς | Magenta Sport 6 (Αλμάτι)

13:30: Φαμπιάν Μαροζάν – Τιμοφέι Σκάτοφ | Magenta Sport 6 (Αλμάτι)

14:00: WTA 500 2026 | Novasports 6HD (Νινγκμπό)

17:00: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ | Magenta Sport 2 (UEFA Youth League)

17:30: Ρέι Σακαμότο – Κάρεν Κατσάνοφ | Magenta Sport 6 (Αλμάτι)

18:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ (Futsal Super League)

19:00: Μπότεβγκραντ – Λιετκαμπέλις | Novasports Start (EuroCup)

19:45: Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας | Magenta Sport 5 (UEFA Champions League)

19:45: Σαμπάχ – Ντόρτμουντ | Magenta Sport 3 (UEFA Champions League)

20:00: Μπουντούτσνοστ – Νεπτούνας Κλαϊπέντα | Novasports 5HD (EuroCup)

21:00: Ροστόκ – Άρης | Novasports Prime (EuroCup)

21:30: Μανρέσα – Ρόμα | Novasports 4HD (EuroCup)

22:00: Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ | Magenta Sport 5 (UEFA Champions League)

22:00: Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς | Magenta Sport 4 (NBA)

22:00: Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ | Magenta Sport 9 (UEFA Champions League)

22:00: Πόρτο – PSV Αϊντχόφεν | Magenta Sport 8 (UEFA Champions League)

22:00: Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας | Magenta Sport 7 (UEFA Champions League)

22:00: Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης | Magenta Sport 6 (UEFA Champions League)

22:00: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα | Magenta Sport 3 (UEFA Champions League)

22:00: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ | Magenta Sport 2 (UEFA Champions League)