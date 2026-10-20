Σελένα Γκόμεζ: «Απλώς δεν αξίζει τον κόπο» – Η συνήθεια που επηρέασε τη φωνή της και η απόφαση να σταματήσει το άτμισμα

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Την επίδραση που είχε το πολυετές άτμισμα στη φωνή της αποκάλυψε η Σελένα Γκόμεζ, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία απεξάρτησης από τη νικοτίνη, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι έχει καταφέρει να σταματήσει το άτμισμα και ελπίζει να διατηρήσει αυτή την απόφαση.

Όπως εξήγησε, έχει παρατηρήσει αλλαγές στη φωνή της, τις οποίες συνδέει με την εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. «Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου», ανέφερε. «Άτμιζα πάρα πολύ νικοτίνη και η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να την κόψεις», συμπλήρωσε.

Η ίδια θέλησε, μάλιστα, να στείλει ένα μήνυμα σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν το άτμισμα, τονίζοντας ότι «απλώς δεν αξίζει τον κόπο». Με αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολίασε πως η συνήθεια αυτή έχει επηρεάσει τη φωνή της, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ ακόμη και το ενδεχόμενο κάποιοι να μην απολαμβάνουν πλέον να την ακούν.

«Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη, γιατί σταμάτησα το άτμισμα και ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω έτσι», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη προσπάθεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σελένα Γκόμεζ αναφέρεται στις αλλαγές στη φωνή της. Τον Δεκέμβριο του 2025, είχε δηλώσει σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram ότι ο λαιμός της παρουσιάζει κατά διαστήματα εσωτερικό πρήξιμο, το οποίο είχε επικαλεστεί ως εξήγηση για τη μεταβολή που είχε παρατηρήσει.