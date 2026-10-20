Τραμπ: «Δοκίμαζα το ΝΑΤΟ» όταν ζητήσαμε τη συνδρομή του στον πόλεμο με το Ιράν – «Δεν ξέρω με ποιον διάολο να διαπραγματευτώ»

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Τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν τη βοήθεια του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά ζήτησαν τη συνδρομή του προκειμένου να δοκιμάσουν τη στάση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κάνσας.

«Όταν ζητήσαμε βοήθεια για το Ιράν, βοήθεια που δεν χρειαζόμασταν, αλλά ήθελα να δοκιμάσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την κριτική του για τις υψηλές αμερικανικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του για τις απώλειες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται «στον βυθό της θάλασσας» και ότι 229 ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη είναι πλέον διασκορπισμένα στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Αναφερόμενος στην προοπτική διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν ξέρω με ποιον διάολο να διαπραγματευτώ», υποστηρίζοντας ότι τα δύο πρώτα επίπεδα της ιρανικής ηγεσίας έχουν εξουδετερωθεί και ότι το τρίτο έχει χάσει περίπου τα μισά μέλη του.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αναδεικνύουν τόσο την ένταση στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ όσο και την αβεβαιότητα που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιβάλλει τις προοπτικές διαπραγματεύσεων με το Ιράν.