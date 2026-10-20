Νιγηρία: Πέντε στρατιώτες νεκροί και 13 τραυματίες σε ενέδρα τζιχαντιστών κατά στρατιωτικής οχηματοπομπής

Πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία, τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την ευθύνη για την επίθεση φέρονται να έχουν μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP), η οποία αποσχίστηκε από την Μπόκο Χαράμ. Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP, οι δράστες τοποθέτησαν νάρκες σε δρόμο κοντά στο χωριό Μπουλαμπουγουάρνα, στοχοποιώντας στρατιωτική οχηματοπομπή.

Εργαζόμενος σε νοσοκομείο της πόλης Γκεϊντάμ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 13 στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τζιχαντιστική εξέγερση από το 2009, με την Μπόκο Χαράμ και την ISWAP να πραγματοποιούν επιθέσεις που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Παρότι η εξέγερση έχει υποχωρήσει σε σχέση με την κορύφωσή της πριν από περίπου μία δεκαετία, η βία έχει ενταθεί εκ νέου τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά το προηγούμενο έτος, σειρά επιθέσεων σημειώθηκε εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με ενόπλους να καταλαμβάνουν προσωρινά βάσεις και να αρπάζουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.