Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
- Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μαστοκυττάρωση και τις Νόσους των Μαστοκυττάρων
- Ημέρα της Αστυνομίας
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχιμαγείρων (Σεφ)
- Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
Γεγονότα
- 1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.
- 1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.
- 1912: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.
- 1921: Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.
- 1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο Αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη.
- 1982: Ποδοσφαιρική τραγωδία στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους, όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.
- 2005: Η αμαξοστοιχία «Intercity 71», που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, εκτροχιάζεται ενώ προσέγγιζε τον σιδηροδρομικό σταθμό Αδένδρου. Από τους 140 επιβαίνοντες, τραυματίστηκαν οι 13, ανάμεσά τους και ένα βρέφος. Αιτία του δυστυχήματος, η υπερβολική ταχύτητα με την οποία είχε εισέλθει το τρένο σε παρακαμπτήριο γραμμή, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων του ΟΣΕ.
Γεννήσεις
- 1918: Ασπασία Παπαθανασίου, Ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους. (Θαν. 8/6/2020)
- 1940: Σπύρος Ευαγγελάτος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός. (Θαν. 24/1/2017)
- 1950: Τομ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 2/10/2017)
- 1971: Snoop Dogg, Αμερικανός ράπερ.
- 1981: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 460: Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’. (Γεν. 401)
- 1964: Χέρμπερτ Χούβερ, 31ος πρόεδρος των Η.Π.Α. (Γεν. 10/8/1874)
- 2011: Μουαμάρ Καντάφι, Λίβυος στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011. (Γεν. 7/6/1942)
- 2014: Σπύρος Ζαγοραίος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 23/6/1928)