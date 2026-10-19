Haaretz: Αυστριακός που δεν επέβαινε στο αεροπλάνο έκανε το τηλεφώνημα για βόμβα στην πτήση Τελ Αβίβ – Βιέννη

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Συναγερμός σημειώθηκε την Κυριακή σε πτήση των Αυστριακών Αερογραμμών (Austrian Airlines) που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Τελ Αβίβ – Βιέννη, όταν προειδοποίηση για βόμβα υποχρέωσε το αεροσκάφος σε έκτακτη εκτροπή και προσγείωση στη Σόφια.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, οι έρευνες που διενεργήθηκαν δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να απογειωθεί εκ νέου και να συνεχίσει ασφαλώς την πορεία του προς τον τελικό του προορισμό.

Βουλγαρικό MiG-29 και τηλεφώνημα για βόμβα

Σύμφωνα με το BTA, το πλήρωμα της πτήσης ανέφερε ότι δέχτηκε απειλή για βόμβα κατά την είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε για να συνοδεύσει το Airbus A-320, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι η απειλή «έγινε από Αυστριακό υπήκοο ο οποίος δεν επέβαινε στο αεροπλάνο» χωρίς να κατονομάσσει την πηγή της.

Μιλώντας στη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου στη Βιέννη μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα αλλά υπήρξε επιφυλακτικός όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απειλή και με το ποιος την διατύπωσε.

«Αυτή η πτήση της Austrian Airlines χρειάστηκε να προσγειωθεί στη Σόφια εξαιτίας απειλής που έγινε τηλεφωνικώς προς το αεροδρόμιο της Βιέννης», είπε αρνούμενος να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.



Στο αεροσκάφος επέβαιναν 51 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα.

Προσγειώθηκε στη Βιέννη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τον Κάρνερ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπήρξε απειλή κατά της πτήσης OS82 στις 18 Οκτωβρίου του 2026 από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, το οποίο κατέστησε αναγκαίο το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια», ανέφερε η εταιρεία σε σημερινή της ανακοίνωση.

✈️ Un vuelo de Tel Aviv 🇮🇱 a Viena 🇦🇹 hizo un aterrizaje de emergencia en Sofía, Bulgaria, 🇧🇬 tras una “amenaza de bomba”. 🛫 En la animación, el avión despegó de Israel, cambia bruscamente de rumbo en Rumania y aterriza en Sofía. Un portavoz de Austrian Airlines confirmó que “se recibió una amenaza contra el vuelo OS82 de Tel Aviv a Viena” que tenía a bordo a 51 pasajeros. #VIDEO: Flightradar24 via Storyful — El Universal (@El_Universal_Mx) October 19, 2026



«Στη διάρκεια της έρευνας στο εν λόγω αεροσκάφος, στους επιβάτες και στο πλήρωμα δεν εντοπίστηκε κίνδυνος», προστίθεται και σημειώνεται ότι η πτήση συνέχισε από τη Σόφια για τη Βιέννη με όλους τους επιβάτες.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης, το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών και ο Όμιλος Lufthansa, στον οποίο ανήκει η Austrian Airlines, δεν απάντησαν όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν.

Austrian Airlines says that ⁠searches of flight OS82’s aircraft, passengers and crew in Sofia found no ⁠danger after a threat forced ⁠the Tel Aviv–Vienna service to divert. https://t.co/nG1uSsXw0j — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2026

Μπαράζ περιστατικών στους αιθέρες

Την περασμένη Τρίτη, μαχητικά αεροσκάφη από την Κροατία και τη Γερμανία απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν ένα Boeing 737 της Corendon Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα προς τη Νυρεμβέργη, καθώς σήμανε εσφαλμένος συναγερμός για αεροπειρατεία.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο συγκυβερνήτης πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, επιχειρώντας να πάρει τον έλεγχο και να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Εξουδετερώθηκε χάρη στην αντίσταση που προέβαλε ο κυβερνήτης και στην παρέμβαση επιβατών και μελών του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ