Γερμανία: Έκλεισε εκτάκτως το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης – Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος από την Κέρκυρα, αναφέρει η Bild

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Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές Αρχές, καθώς το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης ανέστειλε εκτάκτως τη λειτουργία του το μεσημέρι της Τρίτης λόγω «περιστατικού έκτακτης ανάγκης εν πτήσει».

Από την πλευρά της, όπως μεταδίδει το Reuters, η διοίκηση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε την αναστολή λειτουργίας με σχετική ανακοίνωση. Το αεροδρόμιο, ωστόσο, δεν έχει διευκρινίσει τα αίτια.

«Λόγω αεροπορικής έκτακτης ανάγκης, οι πτήσεις έχουν ανασταλεί προς το παρόν. Η πτήση XR456 από την Κέρκυρα προς τη Νυρεμβέργη προσγειώθηκε με ασφάλεια», ανέφερε σε Instagram story.

«Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες».

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ, όπως αναφέρει η Bild, στην επιχείρηση ενεπλάκησαν και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, τα οποία απογειώθηκαν εσπευσμένα για να συνοδεύσουν επιβατικό αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κέρκυρα.

Η αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση πτήσης που προερχόταν από το ελληνικό νησί, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Corendon Airlines, με αριθμό πτήσης XR456, είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στη Νυρεμβέργη γύρω στις 12:15 το μεσημέρι τοπική ώρα και, σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24, τροχοδρόμησε με ασφάλεια στις 12:16.

«Εικάζουμε ότι πρόκειται για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήσει. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει αρχικά τον ακριβή αριθμό των αστυνομικών δυνάμεων που ανάπτυχθηκαν για τον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Η τοπική αστυνομία, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως έλαβε «αναφορά για μια ασαφή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση. Εν τω μεταξύ, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Νυρεμβέργη. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες σχετικά με την αιτία».

Wir erhielten die Meldung über eine unklare Luftnotlage. Zwischenzeitlich ist das Flugzeug sicher in #Nürnberg gelandet. Aktuell laufen die Ermittlungen bezüglich der Ursache. #NUE1310 https://t.co/YLEGVSJ6WO — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026



Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter συνόδευσαν το αεροπλάνο από την Ελλάδα μέχρι την προσγείωσή του.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, καθώς η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας

Το σημερινό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην αναστάτωση που προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Νυρεμβέργης λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, λόγω πιθανής θέασης drone, σημειώνει η Bild.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις διαφορετικοί πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είδαν ένα ύποπτο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή της προσγείωσης, μεταξύ 2:00 και 4:00 το πρωί, το οποίο ενδέχεται να ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Για τον εντοπισμό του αντικειμένου κινητοποιήθηκε η συνοριακή αστυνομία, ενώ στην επιχείρηση έρευνας συμμετείχε και ελικόπτερο της αστυνομίας, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να βρεθεί κάτι.