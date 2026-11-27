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Στην ταυτοποίηση ενός 53χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό βίντεο σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται ένα 7χρονο παιδί να οδηγεί φορτηγό. Πρόκειται για τον παππού του ανηλίκου, ο οποίος επέβαινε στο όχημα και κατέγραφε τις κινήσεις του εγγονού του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το επίμαχο υλικό εντόπισαν στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο ελέγχων για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που προβάλλονται σε τέτοιες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στα πλάνα διακρίνεται ο ανήλικος να πραγματοποιεί ελιγμούς, στροφές, απότομα φρεναρίσματα και ακινητοποιήσεις σε υπαίθριο χώρο εταιρείας με εμπορευματοκιβώτια.

Από την εξέταση του υλικού διαπιστώθηκε ότι σε μικρή απόσταση κινούνταν και άλλα βαρέα οχήματα, καθώς και μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και τη στοίβαξη εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συνθήκες αυτές δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για τον 7χρονο όσο και για τους εργαζομένους που βρίσκονταν στο σημείο.

Η δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο που σχηματίστηκε σε βάρος του 53χρονου και της μητέρας του παιδιού υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.