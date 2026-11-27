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Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό στο 135ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Τρίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 15:30.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άργους και Πυροσβεστική Υπηρεσία Τριπόλεως.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Τρίπολη, ενώ στο αντίστοιχο προς Αθήνα διεξάγεται κανονικά πλέον.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.