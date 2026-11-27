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Αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται, οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στα αδικήματα που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται η διεύθυνση, η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Οι διωκόμενοι κατηγορούνται, επίσης, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για ηθική αυτουργία στα αδικήματα της απιστίας και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.