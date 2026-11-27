Τα τρωτά σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας αναδεικνύει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς μεταξύ άλλων ένας στους πέντε πολίτες της Ελλάδας (20%) δήλωνε πέρυσι ότι είχε κάποια ανάγκη υγείας που δεν καλύφθηκε από γιατρό κυρίως για οικονομικούς λόγους, μεγάλη απόσταση από υπηρεσίες υγείας ή μεγάλη αναμονή.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ με τον γενικό τίτλο «Health at a Glance: Europe 2026», η χώρα μας σε ό,τι αφορά τις ακάλυπτες ανάγκες μέρους του πληθυσμού παραμένει στην υψηλότερη θέση της Ε.Ε., με μεγάλη διαφορά από τον μέσο όρο των χωρών-μελών της Ε.Ε., που είναι 3,6%. Σημειώνεται ότι από το 2021 το ποσοστό των ακάλυπτων αναγκών στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς εκτός από το 2025. Από 12,5% που ήταν το 2021 έφτασε πέρυσι στο 21,9%. Στη δεύτερη θέση είναι η Φινλανδία (11,3%), όπου ο βασικός λόγος είναι η αναμονή. Οι συντάκτες της έκθεσης του ΟΟΣΑ επισημαίνουν για την χώρα μας ότι «αυτό το υψηλό ποσοστό αντικατοπτρίζει μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο των υψηλών πληρωμών από την τσέπη των ασθενών και των μεγάλων χρόνων αναμονής ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές».

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το 34% των δαπανών υγείας είναι ιδιωτικές δαπάνες. Οι συντάκτες της έκθεσης προσθέτουν: «Το ελληνικό υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει μία σειρά μεταρρυθμίσεων από το 2022 για να βελτιώσει την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, τα αποτελέσματα των οποίων μπορεί να μη φαίνονται ακόμη. Ένα κεντρικό στοιχείο αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η εισαγωγή του θεσμού του προσωπικού γιατρού το 2022 για να παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο τον πληθυσμό σε γιατρούς πρώτης επαφής».

Ακάλυπτες οι οδοντιατρικές ανάγκες

Υψηλό είναι και το ποσοστό πολιτών στη χώρα που δηλώνουν ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες. Ειδικότερα πέρυσι το 24,3% έμεινε χωρίς οδοντιατρική φροντίδα, γεγονός που εξηγείται από το ότι η δημόσια οδοντιατρική φροντίδα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού και πολλοί πληρώνουν σε ιδιωτικά οδοντιατρεία για να έχουν σχετικές υπηρεσίες.

Παρά τα μεγάλα ποσοστά των ακάλυπτων ιατρικών και οδοντιατρικών αναγκών, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και οδοντιάτρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης, το 2024 στην Ελλάδα υπήρχαν 6,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, με την Ιταλία (5,8), την Αυστρία (5,6), και την Κύπρο (5,5) να ακολουθούν. Σε ό,τι αφορά τους οδοντιάτρους, Ελλάδα και Κύπρος μοιράζονται την πρώτη θέση με 1,3 ειδικούς ανά 1.000 κατοίκους.

Στον αντίποδα είναι οι νοσηλευτές/τριες, με την Ελλάδα να έχει μόνο 4,1 νοσηλευτές/τριες ανά 1.000 κατοίκους. Σημειώνεται ότι το 2024, το 33% του ιατρικού προσωπικού και το 23% του νοσηλευτικού προσωπικού στη χώρα μας ήταν 55 ετών και άνω.

Οσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό των χωρών της ΕΕ οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι «οι ελλείψεις παραμένουν, όταν η ζήτηση για ιατρική φροντίδα μεγαλώνει γρηγορότερα από την προσφορά και τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Να σημειωθεί ότι η ΕΕ αντιμετώπισε το 2024 μια εκτιμώμενη έλλειψη σχεδόν 1,2 εκατ. γιατρών, νοσηλευτών και μαιών. Οι ανάγκες αντικατάστασης αυξάνονται: ένα τρίτο των γιατρών και ένα τέταρτο των νοσηλευτών είναι ηλικίας 55 ετών και άνω και οι απόφοιτοι νοσηλευτικής αυξήθηκαν μόνο κατά 6% την τελευταία δεκαετία, έναντι του ενός τρίτου για τους αποφοίτους ιατρικής. Οι εισροές από νοσηλευτές που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό σε 15 χώρες της Ε.Ε. ήταν περίπου 90% περισσότερες το 2024 από το 2019, αλλά γρήγορα μπορούν να μειωθούν. Η διατήρηση του προσωπικού είναι, επομένως, υψίστης σημασίας».

Η έκθεση εστίασε και σε γενικά θέματα υγείας του πληθυσμού των κρατών-μελών της Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας περιελάμβανε μεταξύ άλλων στο προσδόκιμο επιβίωσης που και στα δύο φύλα είναι στα 81,9 έτη, επίδοση που είναι λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Πέρυσι οι ενήλικοι στην Ελλάδα χαρακτήριζαν σε ποσοστό 79% την υγεία τους καλή ή πολύ καλή, σε ποσοστό 15% μέτρια και σε ποσοστό 7% κακή. Το 2025, το 24% των ενηλίκων στη χώρα μας κάπνιζε συστηματικά και το 4% των νέων ενηλίκων έως 24 ετών έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΟΣΑ ξεγυμνώνει το ‘καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών’»

«Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις ακάλυπτες ανάγκες υγείας και στις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών», στηλιτεύει το ΠΑΣΟΚ με την επισήμανση ότι «ο ΟΟΣΑ ξεγυμνώνει το ‘καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών’».

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μπορεί να συνεχίζει να διαφημίζει ‘το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών’. Οι αριθμοί όμως δεν παίρνουν εντολές από το Μαξίμου. Η έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Health at a Glance: Europe 2026’ είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση: καταγράφει, με τα πιο επίσημα στοιχεία, ένα δημόσιο σύστημα υγείας που αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους και τους στέλνει στο ταμείο», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ σταχυολογεί βασικά σημεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ αναφέροντας: «Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακάλυπτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης. 1 στους 5 πολίτες (20%) που χρειάστηκε φροντίδα το 2025 δεν μπόρεσε να τη λάβει, ποσοστό σχεδόν εξαπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,6%). Για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό εκτοξεύεται στο 30% (έναντι 5,9% στην ΕΕ). Αυτό είναι το «κοινωνικό κράτος» της Νέας Δημοκρατίας: οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας εγκλωβισμένοι στο κόστος, στις αναμονές και στην εγκατάλειψη της περιφέρειας». «Και ο κύριος λόγος που δηλώνουν οι ίδιοι οι πολίτες είναι ένας: το κόστος», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη νοσηλεία σε λογαριασμό για τα νοικοκυριά», καυτηριάζει το ΠΑΣΟΚ. Παραθέτει μάλιστα ότι: «Μόλις το 66% της δαπάνης νοσηλείας καλύπτεται από το κράτος και την υποχρεωτική ασφάλιση, έναντι 92% στην ΕΕ. Το 31% των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών των πολιτών για την υγεία κατευθύνεται στη νοσοκομειακή περίθαλψη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 7%, μερίδιο πάνω από τετραπλάσιο. Ακόμη και στα φάρμακα, η δημόσια κάλυψη στην Ελλάδα περιορίζεται στο 48% αφήνοντας το υπόλοιπο 52% να το πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους την ώρα που η συνολική ιδιωτική δαπάνη υγείας βαραίνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό δεν είναι αστοχία, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να φορτώνει το βάρος της νοσηλείας στις πλάτες των νοικοκυριών».

«Ο Έλληνας δεν πληρώνει νοσηλεία από επιλογή. Πληρώνει από αδιέξοδο, γιατί το δημόσιο νοσοκομείο που χρηματοδοτεί με τους φόρους του δεν είναι εκεί όταν το χρειάζεται», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνει, μάλιστα, ότι «Και το αδιέξοδο έχει όνομα: την απαξίωση του προσωπικού. Η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό πάτο σε νοσηλευτικό προσωπικό, με 4,1 ανά 1.000 κατοίκους, λιγότερους από τους μισούς του μέσου όρου (8,6). Την ίδια στιγμή είναι πρώτη στην ΕΕ σε γιατρούς, με 6,3 ανά 1.000 κατοίκους έναντι 4,3. Δεν λείπουν λοιπόν οι γιατροί, λείπει το σχέδιο. Η ανορθολογική κατανομή τους ανά ειδικότητα και περιφέρεια, που η κυβέρνηση ανέχεται επί επτά χρόνια, αφήνει κρίσιμα νοσοκομειακά τμήματα, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τις απομακρυσμένες περιοχές χωρίς επαρκή κάλυψη».

Στο ίδιο πνεύμα, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται η καθημερινότητα που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει: χειρουργεία κλειστά επειδή δεν υπάρχουν νοσηλευτές, εφημερίες σε ασφυξία όπου ασθενείς καταλήγουν στα ράντζα, με το ‘Αττικόν’ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κατάστασης που επαναλαμβάνεται σε πολλά νοσοκομεία, και χιλιάδες «χρωστούμενα» ρεπό σε ένα προσωπικό που λειτουργεί στα όρια της εξάντλησης».

«Ταυτόχρονα, η χώρα παραμένει πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιοτικών (τριπλάσια από την Ολλανδία)», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει: «Και ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει τις ψηφιακές εφαρμογές ως τη λύση για όλα και πανηγυρίζει για το Πρόγραμμα ‘Προλαμβάνω’, η εικόνα στην Ελλάδα διαψεύδει το επικοινωνιακό αφήγημα: παρότι διατέθηκαν σημαντικά κονδύλια, η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση στη συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου, αποδεικνύοντας ότι η αναποτελεσματική διαχείριση χωρίς στήριξη του ΕΣΥ ακυρώνει στην πράξη την προσπάθεια».

«Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ δείχνει ότι ούτε οι πλατφόρμες υποκαθιστούν το προσωπικό που λείπει, ούτε ένα πρόγραμμα από μόνο του αρκεί όταν η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ευρώπη στις ακάλυπτες ανάγκες υγείας, ο Προσωπικός Γιατρός δεν λειτουργεί και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υποβαθμίζεται», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ για να στηλιτεύσει αναφέροντας: «Οι επικοινωνιακές καμπάνιες και τα αποσπασματικά προγράμματα δεν στήνουν ουσιαστική πρόληψη ούτε καλύπτουν τα διαρθρωτικά κενά στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση των πολιτών».

Στο πλαίσιο των προτάσεων του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως : «Η χώρα με τους περισσότερους γιατρούς στην Ευρώπη είναι η χώρα με τους περισσότερους πολίτες που δεν βρίσκουν γιατρό». «Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την προπαγάνδα και να απαντήσει: πώς είναι ‘το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών’ ένα σύστημα όπου ένας στους πέντε πολίτες μένει χωρίς φροντίδα και σχεδόν ένας στους τρεις συμπολίτες μας σε κίνδυνο φτώχειας δεν μπορεί να πάει στον γιατρό;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. «Η υγεία των Ελλήνων δεν αντέχει άλλη κυβερνητική αλαζονεία και επικοινωνιακή ωραιοποίηση», τονίζει για να καταλήξει αναφέροντας: «Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού με δίκαιη περιφερειακή κατανομή και η ουσιαστική θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ώστε το ΕΣΥ να ξαναγίνει ισχυρό, δημόσιο και καθολικό κοινωνικό αγαθό στην πράξη και όχι μόνο στα δελτία τύπου του Υπουργείου».