Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 24,7%
- ALPHA – Happy Day 17,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 16,7%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 16,2%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,8%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,2%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,5%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,8%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 15,4%
- ΣΚΑΪ – Live You 14,2%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
- OPEN – 10 Παντού 8,6%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,7%
- STAR – Stars System 4,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,4%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Μίλαν 23,6%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 18,6%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14,7%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,4%
- STAR – First Dates 8,7%
- MEGA – Σύγκρουση 7,5%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 1,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 24,8%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,7%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,2%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,1%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,6%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,6%
- ΣΚΑΪ – Live You 7,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,6%
- STAR – Stars System 6,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6%
- OPEN – 10 Παντού 3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,7%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Μίλαν 26%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 15,6%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 12,5%
- STAR – First Dates 11,3%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,8%
- MEGA – Σύγκρουση 6,3%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 0,2%