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Τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού για την επιδότηση ενοικίου, η οποία καταβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή (27/11).

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σχολιάζει τη διατύπωση του πρωθυπουργού ότι «ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί», καταλογίζοντάς του ευθύνες για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της στέγασης.

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορεί πια να γλιτώνει από τις ευθύνες του επαναλαμβάνοντας μονότονα τη φράση “ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί”, την οποία χρησιμοποίησε και στην ανάρτησή του για την επιδότηση ενοικίου, η οποία καταβλήθηκε σήμερα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Το “δεν αρκεί” το έχει απευθύνει πολλές φορές στον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει την πικρή αλήθεια αυτής της δήλωσης: ούτε φτάνει ούτε θα φτάσει ποτέ με ΝΔ».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, μέσω του τραπεζικού δανεισμού και των προγραμμάτων «Σπίτι μου», ενισχύει τη ζήτηση και συμβάλλει στην αύξηση των τιμών αγοράς και μίσθωσης κατοικιών.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υλοποιεί μια αντικοινωνική πολιτική αύξησης των τιμών αγοράς και αύξησης των ενοικίων και μετά να παριστάνει τον “Ρομπέν των Δασών” με ένα μηνιαίο μίσθωμα για ορισμένους. Πριμοδοτεί την ακρίβεια και τη ζήτηση μέσω του τραπεζικού δανεισμού και των προγραμμάτων “Σπίτι μου” και έπειτα προσεγγίζει την κοινωνία τάχα υποστηρικτικά. Η αλήθεια της, όμως, είναι “Να σε κάψω, Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι”», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το στεγαστικό

Απορρίπτοντας τα κυβερνητικά μέτρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την απόκτηση, αποκατάσταση, κατασκευή και διαχείριση κατοικιών, συμπεριλαμβάνοντας στον σχεδιασμό του το αδιάθετο στεγαστικό απόθεμα που βρίσκεται στην κατοχή funds και servicers.

Στόχος της πρότασης είναι η διάθεση κατοικιών με κοινωνικό ενοίκιο σε νέους, εργαζομένους και οικογένειες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,4 δισ. ευρώ για 60.000 νέες και 20.000 ανακαινισμένες κατοικίες.

για 60.000 νέες και 20.000 ανακαινισμένες κατοικίες. Πρόσθετες επενδύσεις για 20.000 κατοικίες από τα έσοδα του φορέα.

Μακροπρόθεσμη δημιουργία αποθέματος άνω των 300.000 κοινωνικών κατοικιών .

. Κοινωνική μίσθωση με προσιτό τίμημα και κοινωνικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτάσεων θα επιτρέψει στην προσφορά κατοικιών να υπερβεί τη ζήτηση, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό των τιμών αγοράς και ενοικίασης, στη δίκαιη αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανειοληπτών και στη δημιουργία υποδομών για την κάλυψη μελλοντικών στεγαστικών αναγκών.