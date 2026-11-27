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Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπειτα από παραβίαση ασφαλείας στην κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Cloud One.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του πρακτορείου Reuters, η εισβολή εντοπίστηκε περίπου τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης, προκαλώντας εκτεταμένες αναταράξεις στη λειτουργία της πλατφόρμας και εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, στοιχείων προσωπικού και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Η παραβίαση του Cloud One

Χάκερ παραβίασαν την εμβληματική πλατφόρμα cloud της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα με γνώση του θέματος.

Η εισβολή στο Cloud One ανακαλύφθηκε περίπου τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ανέφεραν δύο από τις πηγές, προσθέτοντας ότι ο εντοπισμός της οδήγησε σε αναστάτωση σε ολόκληρη την πλατφόρμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα των χάκερ, το πλήρες εύρος της εισβολής ή εάν είχαν κλαπεί δεδομένα.

Σε δήλωσή της στο Reuters, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει τη στάση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε συνεχώς συνετά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υπουργείου (Πολεμικής Αεροπορίας)».

Ενιαίος κόμβος κρίσιμων εφαρμογών

Το Cloud One, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017, προοριζόταν να λειτουργήσει ως μια ενιαία λύση για τις ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδυάζοντας τους πόρους τεσσάρων παρόχων -των Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet– για να τροφοδοτεί δεκάδες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται τα δεδομένα και τη μισθοδοσία του προσωπικού ή τα logistics και τη συντήρηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου μέσω Cloud της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες ροές πληροφοριών από ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πυρομαχικών Μάχης Θεάτρου Επιχειρήσεων, το οποίο παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας ανά τον κόσμο.

Η εταιρεία SAIC ήταν ο κύριος ανάδοχος για το Cloud One μέχρι το 2025, όταν ανέλαβε η Leidos. Η SAIC δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Leidos παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην Πολεμική Αεροπορία.

Το Cloud One συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες cloud του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. «Μια παραβίαση εδώ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι ερευνητές κάλεσαν τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου, τη δύναμη κυβερνοασφάλειας του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να αξιολογήσει τη ζημιά, ανέφερε μία από τις πηγές. Η Cyber Command δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκτεταμένες αναταράξεις

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε σειρά αναταράξεων. Δύο από τις πηγές, μαζί με ένα τέταρτο άτομο που γνωρίζει την υπόθεση, δήλωσαν ότι οι προσπάθειες μεταφοράς εφαρμογών υποστήριξης (back-office) στο Cloud One -μια μακροχρόνια στρατιωτική προτεραιότητα- έχουν παγώσει.

Οι ενημερώσεις σε εφαρμογές που εκτελούνται ήδη στο Cloud One μπλοκαρίστηκαν, αφήνοντας το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας ανίκανο να εφαρμόσει διορθώσεις ακριβώς τη στιγμή που αποκαλύφθηκε μια νέα δέσμη σοβαρών ευπαθειών λογισμικού σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας.

Μια πέμπτη πηγή ανέφερε ότι σε ορισμένους χρήστες ανακλήθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή. Μια άλλη είπε ότι οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν μια ευπάθεια λογισμικού για να φτάσουν στο επίπεδο ελέγχου.

Το ίδιο άτομο παρομοίασε το επίπεδο ελέγχου με ένα καθολικό τηλεχειριστήριο, καθώς οι εισβολείς θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιήσουν την πρόσβασή τους για να ελέγξουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη μετακίνηση ανταλλακτικών, αν και παραμένει ασαφές εάν οι χάκερ έπραξαν κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει τη συγκεκριμένη ευπάθεια που αξιοποίησαν οι χάκερ.

Αλυσίδα κυβερνοεπιθέσεων

Η είδηση της παραβίασης έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για εισβολές που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για τα δίκτυα που βασίζονται στο cloud λόγω της ικανότητας των μοντέλων AI να εντοπίζουν ταχύτατα αδυναμίες σε μεγάλες επιφάνειες δικτύων.

Η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες από τουλάχιστον έξι άλλα κυβερνοπεριστατικά που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων δύο στο FBI, μιας προηγούμενης παραβίασης δεδομένων του Πενταγώνου, μιας πρόσφατης διαρροής πληροφοριών προσωπικού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μιας παραβίασης που έπληξε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες κατασκοπείας και μιας επίθεσης στο υπουργείο Οικονομικών.

Το Cloud One βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο των χάκερ.

Σε άρθρο γνώμης το 2023 στη διαδικτυακή έκδοση FedScoop, η ηγεσία του Cloud One εξήρε αυτό που χαρακτήρισε ως «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση ενός -όπως το περιέγραψε- «συγκλονιστικού» αριθμού αποπειρών διείσδυσης στην πλατφόρμα.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους όσον αφορά την ασφάλεια», είχε γράψει τότε η ηγεσία του Cloud One.