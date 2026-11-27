Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ντιμπέιτ ενόψει των εκλογών της Κυριακής, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε χθες, Πέμπτη, προειδοποίηση για τον κίνδυνο να υπάρξει «οπισθοδρόμηση» στα δικαιώματα σε περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας της δεξιάς με την ακροδεξιά.

«Την Κυριακή θα υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας οδηγεί σε μια Ισπανία του παρελθόντος, μια Ισπανία δημοσιονομικών περικοπών, παγώματος μισθών και επίσης αμφισβήτησης των κοινωνικών κατακτήσεων (…) Και υπάρχει ένας άλλος δρόμος που οδηγεί σε μια Ισπανία ευημερούσα, μια Ισπανία σύγχρονη, μια Ισπανία φιλοευρωπαϊκή», δήλωσε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), του οποίου ηγείται, θα χάσει στις εκλογές από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), αλλά η διαφορά τους μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Αντιμέτωπος τους τελευταίους μήνες με πληθώρα κρίσεων -δικαστικές υποθέσεις που πλήττουν συγγενικά του πρόσωπα, σιδηροδρομικά δυστυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους το 2026 στη χώρα, μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα το καλοκαίρι, ή ακόμη στεγαστική κρίση-, ο Πέδρο Σάντσεθ, στην εξουσία εδώ και οκτώ χρόνια, βεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι «επιμένει» ώστε η Ισπανία να συνεχίσει «να είναι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ηθική αναφορά».

«Αυτό που αφορούν οι εκλογές αυτές είναι να συνεχίσει η Ισπανία να έχει μια κυβέρνηση που ενισχύει τον δημόσιο τομέα, και όχι να διοικείται από αυτούς (που θέλουν να περικόψουν τις δημόσιες δαπάνες) με το ψαλίδι», συνέχισε, στοχοθετώντας το PP και το Vox, το κόμμα της άκρας δεξιάς.

Το σενάριο συγκυβέρνησης και οι επιθέσεις Φεϊχό και Αμπασκάλ

Τρίτη πολιτική δύναμη στη χώρα, το Vox θα μπορούσε να αποκτήσει ρόλο ρυθμιστικού παράγοντα στο επόμενο κοινοβούλιο, αν το PP έρθει πρώτο χωρίς να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές της Κυριακής, όπως προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις.

Μια συμμαχία ανάμεσα στη δεξιά και την άκρα δεξιά στο τιμόνι της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη θα ήταν κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1975.

Κατά την τηλεμαχία αυτή που διήρκεσε δύο ώρες, με πολλούς διαξιφισμούς για τη στεγαστική κρίση, την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τον αγώνα κατά της διαφθοράς και τη μετανάστευση, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κατηγόρησε από την πλευρά του τον αντίπαλό του ότι «αποφεύγει» τις ευθύνες του.

«Η Ισπανία έχει ανάγκη από απαντήσεις, από αλήθεια, από ευπρέπεια και από (καλύτερη) διαχείριση», σημείωσε, προβάλλοντας τον εαυτό του ως έναν καλό «διαχειριστή» και επικαλούμενος την εμπειρία του ως προέδρου της διοικητικής περιφέρειας της Γαλικίας επί 13 χρόνια.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο επικεφαλής του Vox, χαρακτήρισε τον απερχόμενο πρωθυπουργό «υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό», αρχηγό μιας «μαφίας» η οποία «ευνόησε μια μαζική μετανάστευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ