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Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά τον εντοπισμό «κυβερνοπεριστατικού» που επηρεάζει συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, αναγκάζοντας τις αρχές να θέσουν εκτός λειτουργίας ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για προληπτικούς λόγους.

Καθησυχασμοί

Όπως μεταδίδει το Reuters, το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων ανέφερε ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις τακτικές πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων, προσθέτοντας ότι ελπίζει στην ταχεία επαναφορά των υπηρεσιών.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ποιας μορφής κυβερνοπεριστατικό πλήττει τα συστήματά του ούτε αν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

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Σύμφωνα με το BBC, από περίπου τις 09:00 ώρα τοπική ώρα την Παρασκευή, ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση στο σύστημα Universal Credit, δεν ανταποκρίνονταν.

«Συνεργαζόμαστε στενά με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας και το Κυβερνητικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας για τη διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να επαναφέρουμε τις υπηρεσίες σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό και να ελαχιστοποιήσουμε κάθε αναστάτωση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Όπως πάντα, δεν θα σας στείλουμε ποτέ μήνυμα για να ζητήσουμε τραπεζικά στοιχεία ή να σας ζητήσουμε να πατήσετε σε συνδέσμους (links)».

Department for Work and Pensions takes some services offline after ‘cyber incident’ https://t.co/WITmoJaEQS — BBC News (UK) (@BBCNews) November 27, 2026

Προειδοποιήσεις και ευρύτερο κύμα επιθέσεων

Αν και η φύση του περιστατικού δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αυτό έρχεται έπειτα από προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα μπορούσε να τροφοδοτήσει επιθέσεις κατά της ψηφιακής υποδομής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έκθεση του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας κάλεσε τους οργανισμούς να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στους χάκερ, καθώς η τεχνολογία καθίσταται πιο σύνθετη και ικανή.

Ο διευθύνων σύμβουλός του, Ρίτσαρντ Χορν, δήλωσε ότι υπάρχει «πραγματική προοπτική μιας άνευ προηγουμένου αύξησης στον αριθμό των κυβερνοπεριστατικών».

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση πραγματοποίησε ελέγχους σε αρκετούς ιστότοπους, έπειτα από τον εντοπισμό ενός κενού ασφαλείας σε μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το κενό ασφαλείας στην PHP προκάλεσε μια παγκόσμια κούρσα προκειμένου οι οργανισμοί να διαπιστώσουν αν έχουν επηρεαστεί και να το διορθώσουν πριν αξιοποιηθεί κακόβουλα.

Βρετανικές εταιρείες και οργανισμοί δέχονται ολοένα και συχνότερα επιθετικές και τακτικές κυβερνοεπιθέσεις τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το Reuters, με ορισμένους να υφίστανται πολύμηνη αναστάτωση στη λειτουργία τους – μεταξύ αυτών η Βρετανική Βιβλιοθήκη, μια υπηρεσία αιματολογικών εξετάσεων, το μετρό του Λονδίνου, τα Marks & Spencer, η Co-op και η Jaguar Land Rover.