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Ενεργοποιήθηκε σήμερα εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων σχετική με το επίδομα παιδιού και την τροποποίηση των υφιστάμενων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στο https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ είτε στο https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Διευκρινίζεται πως, για τη χορήγηση του επιδόματος είναι αναγκαίο να υποβληθεί οριστικά η αίτηση και να έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΑ δεν λαμβάνει υπόψη την αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά καθώς θεωρείται μη υποβληθείσα.

Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Ο ΟΠΕΚΑ πιστώνει σήμερα 88.482.233,69 ευρώ για την πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού του 2026 σε 480.594 δικαιούχους. Η πίστωση αυτή αφορά στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ωστόσο η καταβολή θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026.

Επίσης επισημαίνεται πως, πως το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ειδικότερα, τα ποσά:

από 28 έως 70 ευρώ σε μηνιαία βάση για καθένα από τα 2 πρώτα παιδιά.

από 56 έως 140 ευρώ σε μηνιαία βάση για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.

Τι αλλάζει τον επόμενο μήνα

Σημειώνεται δε πως, η τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026, η έκτη, θα καταβληθεί έως και 10 ημέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία στους δικαιούχου, εξαιτίας της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους αντί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026.