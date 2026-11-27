H Finos Film τον έχει χαρακτηρίσει «τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης». Ο λόγος για τον ηθοποιό, Δημήτρη Καλλιβωκά ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης (26/11) και αφού είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο κάτι που ήταν επιθυμία της οικογένειάς του.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν μια ευγενική φυσιογνωμία της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και παρά το ότι επέλεγε αυστηρά σε ποιες ταινίες θα συμμετέχει, άφησε ανεξίτηλο δείγμα γραφής στη μεγάλη οθόνη.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου 1930. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά.

Αμέσως προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στο χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, Όσβαλντ στο έργο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρηση του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Είχε λάβει μέρος σε συνολικά 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκοσμίου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και η τελευταία του επιθυμία

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας του: «Ξεπέρασα τον καρκίνο, με έσωσε πολύ σπουδαίος γιατρός. Η αγάπη μου είναι η θάλασσα, τη λατρεύω, θα ήθελα αν γινόταν, δεν θα το κάνω βέβαια, δεν το έχω ζητήσει από τους κληρονόμους μου, να με πετάξουν στη θάλασσα. Έχω οικογενειακό τάφο και θα μπω εκεί, αλλά θα ήθελα, όχι να με κάψουν, να με πετάξουν σε ένα χωράφι και να με φανέ τα όρνια, θα είμαι πιο χρήσιμος έτσι. Από ματαιοδοξία θα μπω στον τάφο μας, ο οποίος είναι βιζαβί με τον τάφο του Σουρή, σε ωραία θέση, παλιός οικογενειακός. Ο πατέρας μου -και η μάνα μου πέθαναν στα χέρια μου, ήμουν από πάνω τους, κι αυτό είναι σπουδαίο».

Το προσωπικό δράμα με τη σύζυγό του, Ιωάννα

Το 2024 ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην Espresso, πως η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Ιωάννα, ζει σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας καθώς έχει χάσει την όρασή της. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, ο επιτυχημένος ηθοποιός μιλώντας ξανά στην εφημερίδα, αποκάλυψε πως μετέφερε την συνοδοιπόρο του στη ζωή σε ίδρυμα της Τήνου, καθώς μένει και ο ίδιος στο νησί τους περισσότερους μήνες.

«Εγώ ζω τους περισσότερους μήνες του χρόνου στο νησί. Αποφάσισα να φέρω και τη σύζυγό μου εδώ, ύστερα και από δική της απόφαση. Δεν θα μπορούσα να ζω εγώ εδώ και η Ιωάννα μου στην Αθήνα», ανέφερε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο πήρε την απόφαση να μεταφέρει την σύζυγό του από ίδρυμα των βορείων προαστίων, σε ένα της Τήνου.

Ακόμη, ο σπουδαίος ηθοποιός είπε πως: «Νομίζω, είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να έχεις τον άνθρωπό σου συνεχώς δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας».