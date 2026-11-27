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Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων, με έναν τραυματία, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (27/11) έξω από σχολείο, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το επεισόδιο έλαβε χώρα έξω από σχολείο στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή των Μουρνιών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 33χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί της ομάδας «Δίας» της Αστυνομίας Χανίων, με τις αρχές να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης.