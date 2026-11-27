Με μεταμεσονύχτιες αποχωρήσεις, αλληλοκατηγορίες για «εκβιασμούς» και ανοιχτά μέτωπα σε κάθε κατεύθυνση ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών, αφήνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις τριάντα ημέρες για να διασώσει τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034.

Η στρατηγική του Αντόνιο Κόστα έπεσε στο κενό, καθώς οι «Φειδωλοί» αποχώρησαν από το τραπέζι, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για «στρατηγικό λάθος» και η Τζόρτζια Μελόνι διεμήνυσε πως δεν υπογράφει υπό την πίεση προθεσμιών.

Τα στρατόπεδα

Κανείς δεν περίμενε συμφωνία στη συνάντηση της Πέμπτης. Ωστόσο, το εύρος του διχασμού έκανε τους ηγέτες να αποχωρήσουν εμφανώς σε κατάσταση σοκ και εξοργισμένοι.

Η συμβιβαστική πρόταση του Κόστα, ύψους 1,78 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές για διάστημα επτά ετών (μείωση κατά 10% σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο) συνάντησε σφοδρή αντίσταση από όλες τις πλευρές.

Από τη μία πλευρά, ήταν οι επτά «Φειδωλοί», αποφασισμένοι να περικόψουν δραστικά τον προϋπολογισμό. Από την άλλη, ήταν οι 17 «Φίλοι της Συνοχής», αποφασισμένοι να αντισταθούν σε περαιτέρω μειώσεις.

Αποχώρηση των «Φειδωλών» και ναυάγιο

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι, αφότου οι ηγέτες διευθέτησαν το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αρχικά συναντήθηκαν όλοι μαζί στην κεντρική αίθουσα, όπου παρουσίασαν τις ήδη γνωστές θέσεις τους. Κανείς δεν υποχώρησε κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, περιμένοντας τους άλλους να κάνουν την πρώτη κίνηση, ανέφεραν διπλωμάτες στο Euronews.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χώρισε τη σύνοδο σε μικρές ομάδες ηγετών: πρώτα τους «Φειδωλούς», έπειτα τους «Φίλους της Συνοχής» και κατόπιν τα έξι μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Ακολούθως, ξεκίνησε επιμέρους συναντήσεις με γεωγραφικά μεικτές ομάδες ηγετών.

Η διαδικασία εκνεύριζε ολοένα και περισσότερο τους «φειδωλούς», οι οποίοι την εξέλαβαν ως προσπάθεια άσκησης πίεσης εις βάρος τους υπέρ των «φίλων της συνοχής».

Καθώς αισθάνθηκαν ότι στοχοποιούνται άδικα, οι «φειδωλοί» συσπειρώθηκαν και αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τις συναντήσεις σε μικρές ομάδες, τις οποίες ο Κόστα συνέχισε χωρίς τη συμμετοχή τους.

Αυτή η αιφνιδιαστική αποχώρηση, αργά το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αυξάνει την πίεση στον Κόστα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27 κυβερνήσεων της ΕΕ και ο οποίος επιδιώκει απεγνωσμένα ένα θετικό αποτέλεσμα πριν από το τέλος του έτους.

Παρότι αξιωματούχοι της ΕΕ με γνώση της διαδικασίας αιφνιδιάστηκαν από τη σφοδρότητα της διχογνωμίας, πολλοί είχαν προβλέψει κάποιου είδους «πολιτικό θέατρο» και εξακολουθούσαν να μην αποκλείουν την επίτευξη συμβιβασμού όταν οι ηγέτες συναντηθούν ξανά στις 17 Δεκεμβρίου.

«Όλη αυτή η προσπάθεια, όλες οι πολιτικές τυμπανοκρουσίες, όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις — και απολύτως τίποτα χειροπιαστό», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Κόστα δεν είχε οργανώσει τη σύνοδο της Πέμπτης για να καταλήξει σε συμφωνία, γράφει το Politico. Αντιθέτως, στόχος του ήταν να φέρει τους ηγέτες πρόσωπο με πρόσωπο και να επιχειρήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα δύο βασικά αντίπαλα στρατόπεδα: εκείνο χωρών όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που επιθυμούν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και την προστασία των «παραδοσιακών» κοινοτικών δαπανών σε τομείς όπως η γεωργία και οι φτωχότερες περιφέρειες, και εκείνο χωρών όπως η Γερμανία και η Σουηδία, που απαιτούν από την Ένωση να περιορίσει τις φιλοδοξίες της και να ανακατευθύνει τις επενδύσεις προς την άμυνα και την ασφάλεια.

Όμως, έπειτα από ώρες συναντήσεων σε μικρές ομάδες ηγετών, αρκετές χώρες που πιέζουν για περικοπές στον προϋπολογισμό, όπως η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία, αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι αυτή η μέθοδος διαπραγμάτευσης αποσκοπούσε στο να τις στρέψει τη μία εναντίον της άλλης.

«Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για μια κίνηση που στόχευε να μας διχάσει, να εξαγοράσει τον καθέναν από εμάς τους επτά με ένα δώρο», δήλωσε διπλωμάτης από χώρα που επιθυμεί μικρότερο προϋπολογισμό.

«Απλώς πήγε πολύ άσχημα. Δεν ήταν πραγματική συζήτηση».

Ο Κόστα εγκατέλειψε τα σχέδια επιστροφής για δεύτερη ημέρα εργασιών και περιόρισε την καταληκτική συνέντευξη Τύπου στη 1:00 τα ξημερώματα, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μόλις 11 λεπτά.

«Αυτή η συνάντηση ήταν ένα αναγκαίο βήμα στη διαδικασία. Πρόκειται για μια διαπραγματευτική διαδικασία. Είναι φυσιολογικό τα διάφορα μέρη να αρχίζουν να υπογραμμίζουν και να οριοθετούν τις αφετηρίες τους. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε την Ευρώπη και πρέπει να έχουμε έναν νέο προϋπολογισμό από την 1η Ιανουαρίου 2028», δήλωσε ο Κόστα στη συνέντευξη Τύπου.

«Στρατηγικό λάθος» με φόντο τη Λεπέν

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα επιχειρήσουν πλέον να εξασφαλίσουν συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με πολλούς διπλωμάτες και αξιωματούχους που επικαλείται το Politico, πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες και νύχτες.

Παρότι τυπικά η Ένωση έχει στη διάθεσή της έναν ολόκληρο χρόνο για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, η σημερινή ηγεσία είναι αποφασισμένη να κλείσει το θέμα πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν θεωρείται το φαβορί.

Ένας εμφανώς εκνευρισμένος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε τις προτεινόμενες περικοπές του Κόστα χαρακτηρίζοντάς τες «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη – ένδειξη ότι η εξισορρόπηση μεταξύ των δύο στρατοπέδων δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων μέσα στο νέο έτος «δεν είναι δημοκρατικά εφικτή», καθώς θα βρισκόταν υπερβολικά κοντά στις εκλογές.

Υπογραμμίζοντας αυτή την κατεύθυνση, ο Κόστα άφησε να εννοηθεί στις κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις με τους ηγέτες ότι θα καταθέσει μια νέα πρόταση προϋπολογισμού -η οποία θα προβλέπει νέες περικοπές- τις επόμενες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να φέρει την ΕΕ πιο κοντά σε συμφωνία, ανέφεραν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

Το βαθύ πολιτικό χάσμα μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, των δύο βασικών κινητήριων δυνάμεων της ΕΕ, έριξε βαριά σκιά στις διαπραγματεύσεις.

Στη δική του συνέντευξη Τύπου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υιοθέτησε σκληρή γραμμή «φειδωλού» και δεσμεύτηκε να περικόψει τον προϋπολογισμό ακόμη περισσότερο.

«Προχωρήσαμε καθόλου; Ναι και όχι. Προσπαθούμε να καθορίσουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Το μήνυμα της Μελόνι, ο «Κύριος Εκβιασμός» και οι νέες περικοπές

Ωστόσο, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η Σύνοδος εκτροχιαζόταν, άλλοι ηγέτες άρχισαν να παίρνουν αποστάσεις από την προθεσμία του τέλους του έτους.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω όρους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συχνά διαφωνεί με τον Μακρόν, αλλά βρίσκεται στο στρατόπεδο υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού.

«Όταν υπάρξει μια συμφωνία που θα θεωρώ δίκαιη για την Ιταλία, θα την υπογράψω. Μέχρι τότε, δεν είμαι διατεθειμένη να υπογράψω τίποτα».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ένθερμος υποστηρικτής της δημοσιονομικής αυστηρότητας, κινήθηκε εξίσου στους ίδιους τόνους. «Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης», δήλωσε. «Για μένα, δεν υπάρχει προθεσμία».

Σε μια ακόμη αποδοκιμασία του τελεσιγράφου του Μακρόν, ένας διπλωμάτης της ΕΕ αποκάλεσε ειρωνικά τον Γάλλο Πρόεδρο «Monsieur Chantage» (Κύριο Εκβιασμό).

«Πάει πολύ να έρχεσαι εδώ και να κρατάς όμηρο τις διαπραγματεύσεις εξαιτίας των εθνικών σου εκλογών», δήλωσε ο διπλωμάτης υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Η Κομισιόν είχε αρχικά προτείνει έναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ενόψει της Συνόδου αυτής της εβδομάδας, ο Κόστα πρότεινε τη μείωσή του κατά 204 δισ. ευρώ. Όμως αυτό δεν θα είναι το τέλος.

Ο Κόστα είπε στους ηγέτες ότι σχεδιάζει να περικόψει την πρόταση της Επιτροπής κατά επιπλέον 220 έως 230 δισ. ευρώ – ποσό που δεν απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των «φειδωλών» χωρών, αναφέρει το Politico.

Επεσήμανε ότι οι μειώσεις θα πλήξουν κατά κύριο λόγο την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια, σε αντίθεση με τις περιφερειακές δαπάνες και τη γεωργία.

«Δεν απέχουμε πάρα πολύ, αλλά αυτές οι λύσεις της τελευταίας στιγμής θα έχουν μεγάλη σημασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέτερι Όρπο, πρωθυπουργός της Φινλανδίας, η οποία ανήκει στο στρατόπεδο που στηρίζει έναν μικρότερου προϋπολογισμού. Ο ίδιος πρότεινε περικοπές ύψους 250 δισ. ευρώ από το σχέδιο της Επιτροπής.

Ο εκνευρισμός και η επόμενη ημέρα

Οι τακτικές του Κόστα στη σύνοδο φάνηκε να απογοήτευσαν και τις δύο πλευρές. Η στρατηγική του να φέρνει κοντά μικρές ομάδες ηγετών «δεν ήταν η καλύτερη ιδέα», επειδή οι κυβερνήσεις δίσταζαν να αποκαλύψουν τις κόκκινες γραμμές τους μπροστά στους αντιπάλους τους, ανέφερε διπλωμάτης από χώρα που πιέζει για μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Η απόφαση για μποϊκοτάζ των μεταγενέστερων συναντήσεων ελήφθη αφότου ο Φινλανδός πρωθυπουργός Όρπο έγινε «πραγματικά έξαλλος» με την προσέγγιση του Κόστα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ.

«Τα μέλη της S7 [των αυτοαποκαλούμενων “Λογικών Επτά” κυβερνήσεων που επιθυμούν μικρότερο προϋπολογισμό] συμμετείχαν σε δύο επιμέρους συνεδριάσεις, έπειτα από τις οποίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω συνεδριάσεις δεν θα μας έφερναν πιο κοντά σε λύση», ανέφερε η Αυστρία σε ανακοίνωσή της.

Μετά τη σύνοδο, ο Κόστα υποβάθμισε το φαινομενικό φιάσκο και δήλωσε ότι η δεκάωρη συζήτηση με τους ηγέτες «ήταν πολύ χρήσιμη για να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους μιας πιθανής ζώνης προσγείωσης τον Δεκέμβριο».

Μέχρι τη στιγμή που ο Κόστα επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ότι οι ηγέτες «δεν κατέληξαν σε συμφωνία», οι περισσότεροι είχαν ήδη αποχωρήσει για τη νύχτα.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», είπε.

Στο περιθώριο η Ουκρανία

Εντελώς παραγκωνισμένη έμεινε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Σύνοδος υποτίθεται ότι θα συζητούσε ένα δάνειο στήριξης ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει ένα διογκούμενο πολεμικό έλλειμμα εν μέσω των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων.

Ωστόσο, η μάχη για τον προϋπολογισμό απορρόφησε όλη την ενέργεια και άφησε την Ουκρανία υποβαθμισμένη σε δευτερεύον ζήτημα.