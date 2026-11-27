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Στη θέση του υπουργού Οικονομικών για τη νέα κυβερνητική θητεία τοποθέτησε τον τραπεζίτη Λουίζ Κάρλος Τραμπούκο, επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Bradesco, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας την Πέμπτη.

Η επιλογή του αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της επιχειρηματικής κοινότητας, μετά την πτώση που κατέγραψε το χρηματιστήριο στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Λούλα.

Ο Τραμπούκο θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επείγουσα πρόκληση να πείσει τους επενδυτές ότι μπορεί να συνδυάσει τις γενναιόδωρες προεκλογικές υποσχέσεις του Λούλα για αύξηση των κρατικών δαπανών με τις πιέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών για την αντιμετώπιση του διογκούμενου δημόσιου χρέους.

Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση του δημόσιου χρέους της Βραζιλίας, το οποίο ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 83% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), καταγράφοντας αύξηση περίπου 11 ποσοστιαίων μονάδων από την έναρξη της τρέχουσας θητείας του Λούλα, το 2023.

Στις 11 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο δημοσιονομικών μέτρων, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που αντιστοιχούν σε περίπου 0,5% του ΑΕΠ το 2027 και τη διασφάλιση της επίτευξης των υφιστάμενων δημοσιονομικών στόχων, παράλληλα με την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του Λούλα για αυξημένες δαπάνες σε κοινωνικά προγράμματα.