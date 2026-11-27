Μια πιο προσωπική πλευρά της επαγγελματικής της καθημερινότητας αποκάλυψε η Ευγενία Ξυγκόρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος, αλλά και τις στιγμές κατά τις οποίες αισθάνεται ότι οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν.

Ερωτηθείσα για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον εαυτό της τα τελευταία τρία χρόνια, η Ευγενία Ξυγκόρου δήλωσε:

«Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά, πέρα από το ότι πλέον βρίσκω τρόπους να περνάω πιο καλά την ώρα της δουλειάς. Να μην είμαι σφιγμένη και τόσο τσίτα και να μη σκέφτομαι “πρέπει να βγει τώρα αυτή η σκηνή αλλιώς κάποιος θα μου πάρει το κεφάλι”. Όχι ότι θα συνέβαινε ποτέ αυτό, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω».

Και συνέχισε: «Και παλαιότερα βέβαια περνούσα καλά με τους ανθρώπους της δουλειάς, γιατί μετά από τόσες ώρες συγχρωτισμού κάποια στιγμή προκύπτει κι αυτό. Απλά πλέον με κάποιο τρόπο έχει γίνει προτεραιότητα μου, γιατί αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν περνάς καλά στη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Και σε τελική ανάλυση είναι η ζωή μου. Τι άλλο θα μείνει για να θυμάται κανείς εκτός από τις ευχάριστες στιγμές που έχει ζήσει;».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί αυτή την περίοδο, καθώς παράλληλα με τα καθημερινά γυρίσματα για τη σειρά «Ντέρτι», συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος», με πέντε παραστάσεις την εβδομάδα.

«Όλοι ξέρουμε ότι μόνο από το θέατρο δεν μπορείς να ζήσεις. Είναι ακατόρθωτο. Είχα κλείσει πρώτα τον “Βυσσινόκηπο” και μετά ήρθε η πρόταση για τη σειρά. Έτσι αποφάσισα να κάνω και τα δύο, γιατί είναι κάτι που έχω ξανακάνει. Θυμάμαι και τον Αιμίλιο Χειλάκη που μου έλεγε “δούλευε τώρα όσο περισσότερο μπορείς”. Δεν λέω ότι είναι εύκολο», σημείωσε.

Ωστόσο, η ίδια δεν έκρυψε ότι οι εξαντλητικοί ρυθμοί έχουν και το τίμημά τους. «Είναι στιγμές που νιώθω ότι καταρρέω, ότι το μυαλό μου θολώνει και ξεχνάω τα λόγια, αλλά κάθε φορά μπουστάρω τον εαυτό μου και του λέω: “Έλα, πάμε, θα τα καταφέρεις”».