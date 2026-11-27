Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Μαϊάμι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει εάν ο Ρώσος ομόλογός του προτίθεται να παραστεί, αλλά δεν θα είχε αντίρρηση να συμμετάσχει.

«Δεν γνωρίζω, αλλά εάν ήθελε να έρθει, ασφαλώς και μπορεί», ανέφερε ο Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

TRUMP ABRE LA PUERTA A PUTIN PARA ASISTIR A LA CUMBRE DEL G20 EN MIAMI

🇺🇸 🇷🇺 “Si quiere venir, por supuesto que puede hacerlo”, expresó el presidente Donald Trump sobre la participación de Vladimir Putin en la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami.

El mandatario estadounidense también cuestionó la expulsión de Rusia del G8 en 2014, asegurando que, de haber permanecido en el grupo, posiblemente no existiría la actual guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Putin aún no ha decidido si asistirá. https://t.co/KJnx0jHjMZ

— News On Demand (@OnDemand_News) November 27, 2026