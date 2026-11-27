Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χωρίς συμφωνία για το συνολικό ύψος του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν έντονες, κυρίως ως προς το εύρος των περικοπών και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμβιβασμού έως το τέλος του έτους.

«Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού. Ορισμένα κράτη-μέλη ζήτησαν περαιτέρω περικοπές, η πλειονότητα αντιτάχθηκε σε νέες μειώσεις, ενώ ορισμένα πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδίως όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου.

Αναφερόμενος στην κατανομή των κονδυλίων και στις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών τάχθηκε κατά του περιορισμού των πόρων που κατευθύνονται στη γεωργία και την Πολιτική Συνοχής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ θα συνεχιστούν.

Οι διαφωνίες για τη διαπραγματευτική διαδικασία

Ερωτηθείς για τη διαπραγματευτική τακτική που ακολουθήθηκε, με διαδοχικές συσκέψεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ηγετών, καθώς και για την απουσία ορισμένων εξ αυτών από επιμέρους συναντήσεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι ορισμένα κράτη-μέλη ενδεχομένως να έκριναν πως δεν ήταν αναγκαία η συμμετοχή τους σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων σε μικρότερες ομάδες.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας που ακολούθησε από κοινού με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα χρήσιμες τις διαφορετικές μορφές διαβουλεύσεων.

Όπως εξήγησε, οι επαφές αυτές συνέβαλαν στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων πάνω στις οποίες θα μπορούσε να οικοδομηθεί ένας συμβιβασμός κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε»

Αναφορικά με τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι η έγκριση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτεί ομοφωνία των κρατών-μελών.

Παρά τις υφιστάμενες διαφωνίες, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε έναν νέο προϋπολογισμό από την 1η Ιανουαρίου 2028».

Όπως επισήμανε, η επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη εφαρμογής του νέου προϋπολογισμού από την 1η Ιανουαρίου 2028.