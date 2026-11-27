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Στο ποσό-ρεκόρ των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι ένα σπάνιο πορσελάνινο μπολ του 18ου αιώνα, κατασκευασμένο σε σχήμα γυναικείου στήθους και παραγγελμένο για λογαριασμό της Μαρίας Αντουανέτας, τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.

Την πώληση ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Drouot, κάνοντας λόγο για ιστορικό ρεκόρ στην κατηγορία των αντικειμένων από πορσελάνη των Σεβρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία για αντικείμενο κατασκευασμένο από την περίφημη πορσελάνη των Σεβρών, με την ταυτότητα του αγοραστή να μην δίνεται στη δημοσιότητα.

A rare porcelain cup in the shape of a woman’s breast which once belonged to French Queen Marie-Antoinette fetched a record 2.9 million euros ($3.1 million) at auction on Thursday. https://t.co/UYHorpKMOx https://t.co/BhCjp5Nsrd Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αναπτυξιακός Νόμος: Δεν παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Αγροδιατροφή» — AFP News Agency (@AFP) November 26, 2026

Εντοπίστηκε τυχαία έπειτα από δύο αιώνες

Η ανακάλυψη του σπάνιου αντικειμένου έγινε εντελώς απροσδόκητα, κατά τη διάρκεια εργασιών απογραφής στη γκαλερί Meyer, έπειτα από περίπου δύο αιώνες κατά τους οποίους η τύχη του παρέμενε άγνωστη.

Το μπολ είχε παραγγελθεί από τον Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ για το γαλακτοκομείο που διέθετε η Μαρία Αντουανέτα στο Ραμπουγιέ, περιοχή κοντά στο Παρίσι. Η ιδιαίτερη μορφή του, σε συνδυασμό με την ιστορική του προέλευση, το κατέστησε ένα από τα πλέον ξεχωριστά αντικείμενα της δημοπρασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές της δημοπρασίας ανακοίνωσαν πως μέρος των εσόδων από την πώληση θα διατεθεί στον σύλλογο «Ruban Rose», ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.