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Εκτός της τελετής ορκωμοσίας του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις 5 Ιανουαρίου στη Βραζιλία, θα μείνει ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, εν μέσω της κλιμακούμενης διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με πηγή της βραζιλιάνικης κυβέρνησης.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας εξασφάλισε τέταρτη θητεία, επικρατώντας στις εκλογές του Οκτωβρίου του συντηρητικού γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Μιλέι.

Οι σχέσεις μεταξύ Μπραζίλιας και Μπουένος Άιρες επιδεινώθηκαν αισθητά μετά την παρουσία του Αργεντινού προέδρου, τον Ιούλιο, σε εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του γιου του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μιλέι εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Λούλα, αποκαλώντας τον «κλέφτη».

Σε απάντηση, η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή, προχωρώντας παράλληλα σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων με το Μπουένος Άιρες.

Βραζιλιάνος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε σήμερα σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι ο πρεσβευτής της χώρας στην Αργεντινή, Ζούλιο Μπιτέλι, δεν πρόκειται να επιστρέψει στη θέση του.

Από την πλευρά του, ο Μιλέι δεν έχει αναγνωρίσει τη νίκη του Λούλα. Ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας την εκλογική διαδικασία «πολύ παράξενη», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

Η ένταση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων χωρών της Λατινικής Αμερικής οξύνθηκε περαιτέρω μετά τη διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, ενώ βραζιλιάνικο δικαστήριο είχε διατάξει την κατάσχεση των διαβατηρίων του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Βραζιλία κάλεσε την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Αργεντινής για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε η χώρα στη διαφυγή του γιου του πρώην προέδρου.